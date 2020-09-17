Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото

Российская певица Наташа Королева поделилась снимком другой женщины.

Российская певица Наташа Королева на своей странице в Instagram обнародовала фото женщины в белом платье, находящейся под водой.

Певица никак не подписала фото и закрыла возможность подписчикам оставлять комментарии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 16 Сен 2020 в 11:37 PDT

15 сентября супруг Королевой российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Любовница Тарзана, 23-летняя Анастасия Шульженко заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.