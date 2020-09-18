"Трогательный рисунок". Тарзан после измены показал их с Королевой, увиденных глазами ребенка

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) заявил, что они с женой переживают непростой момент.

Тарзан после измены Наташе Королевой: Все-таки мир не весь сошел с ума! Фото: tarzan___official / Instagram

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) разместил в Instagram детский рисунок, на котором он изображен держащим за руку жену, певицу Наташу Королеву.

"Все-таки мир не весь сошел с ума! Трогательный рисунок прислала юная красотка Мая, чтобы поддержать нас с Наташей в этот непростой момент! Спасибо тебе, солнышко!" – написал стриптизер.

Мая, о которой написал Тарзан, – дочь актрисы Анны Цапеман.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Любовница Тарзана, 23-летняя Анастасия Шульженко заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.