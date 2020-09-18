"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) заявил, что готов рассказать нечто важное.

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) разместил в Instagram видео, снятое в салоне автомобиля.

"Всем привет! Друзья, завтра я сделаю очень важное заявление. Следите за лентой. Всем хорошего дня!" – сказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Завтра будет важное заявление!!!!! #тарзан Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 18 Сен 2020 в 3:44 PDT

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Любовница Тарзана, 23-летняя Анастасия Шульженко заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких.

Российский адвокат Вадим Лялин рассказал, что Королева подала в суд на 23-летнюю девушку, заявившую, что она беременна от Тарзана. Эта девушка сдала тест в эфире телешоу, оказалось, что она не беременна.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни