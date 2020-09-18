"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить

Российская певица Наталья Штурм заявила, что супруг певицы Наташи Королевой, стриптизер Тарзан давно изменяет жене.

Штурм о Королевой: Наташа просто уговорила себя не реагировать на его адьюльтеры. И так будет всегда, может, это ее заводит Фото^ nataliashturm / Instagram

Российская певица Наталья Штурм на своей странице в Instagram рассказала, что муж певицы Наташи Королевой, стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) пытался соблазнить ее.

"Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Наташа поменяла продуктивного и любящего ее [первого мужа, композитора] Игоря Николаева на стриптизера Тарзана, не простив Николаеву измен, которые запросто прощает Тарзану. И будет прощать впредь, без сомнений. Украденные бриллианты – значит, это цена жизни с таким шикарным кобелиной, как Сережа. Человек, кстати, он хороший, воспитанный, не конфликтный, не пьет, женщины его обожают", – заявила она.

По словам Штурм, за год до брака с Королевой Тарзан ухаживал за ней.

"Мы даже ездили купаться на Москва-реку, он так показывал, каков он без одежды. А пока ехали, ему написали и позвонили ну женщин 150, не меньше", – заявила она.

Штурм отметила, что ушла домой,не пригласив Тарзана, чему он был очень удивлен.

"Но я люблю моногамных мужчин, а эстафетная палочка – это не мое. Наташе Королевой, наоборот, зашло. Она вступила в это состязание, она любит его, ей виднее, за что. Хотя и пользователи инета могли лицезреть гордость Тарзана во всю красу", – написала Штурм.

Певица добавила, что заявления Тарзана, будто перед интимом женщины его опоили, это вранье, поскольку он успел надеть презерватив. Также ей не понравилось сравнение с актером Михаилом Ефремовым, совершившим смертельное ДТП.

"Это диаметрально противоположное уровни. Как небо и земля. К тому же никакого раскаяния у Тарзана нет. Наташа Королева много лет назад в каком-то интервью говорила, что они живут отдельно: она с ребенком за городом, а супруг в Москве – ему после работы удобней в городе ночевать. Ну, согласитесь такой кобелина один, разгоряченный после эротического шоу – Наташа просто уговорила себя не реагировать на его адьюльтеры. И так будет всегда, может, это ее заводит", – отметила Штурм.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Любовница Тарзана, 23-летняя Анастасия Шульженко заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких.

Российский адвокат Вадим Лялин рассказал, что Королева подала в суд на 23-летнюю девушку, заявившую, что она беременна от Тарзана. Эта девушка сдала тест в эфире телешоу, оказалось, что она не беременна.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.