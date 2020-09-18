"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить

Российская певица Наталья Штурм на своей странице в Instagram рассказала, что муж певицы Наташи Королевой, стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) пытался соблазнить ее.
"Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Наташа поменяла продуктивного и любящего ее [первого мужа, композитора] Игоря Николаева на стриптизера Тарзана, не простив Николаеву измен, которые запросто прощает Тарзану. И будет прощать впредь, без сомнений. Украденные бриллианты – значит, это цена жизни с таким шикарным кобелиной, как Сережа. Человек, кстати, он хороший, воспитанный, не конфликтный, не пьет, женщины его обожают", – заявила она.
По словам Штурм, за год до брака с Королевой Тарзан ухаживал за ней.
"Мы даже ездили купаться на Москва-реку, он так показывал, каков он без одежды. А пока ехали, ему написали и позвонили ну женщин 150, не меньше", – заявила она.
Штурм отметила, что ушла домой,не пригласив Тарзана, чему он был очень удивлен.
"Но я люблю моногамных мужчин, а эстафетная палочка – это не мое. Наташе Королевой, наоборот, зашло. Она вступила в это состязание, она любит его, ей виднее, за что. Хотя и пользователи инета могли лицезреть гордость Тарзана во всю красу", – написала Штурм.
Певица добавила, что заявления Тарзана, будто перед интимом женщины его опоили, это вранье, поскольку он успел надеть презерватив. Также ей не понравилось сравнение с актером Михаилом Ефремовым, совершившим смертельное ДТП.
"Это диаметрально противоположное уровни. Как небо и земля. К тому же никакого раскаяния у Тарзана нет. Наташа Королева много лет назад в каком-то интервью говорила, что они живут отдельно: она с ребенком за городом, а супруг в Москве – ему после работы удобней в городе ночевать. Ну, согласитесь такой кобелина один, разгоряченный после эротического шоу – Наташа просто уговорила себя не реагировать на его адьюльтеры. И так будет всегда, может, это ее заводит", – отметила Штурм.
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Сколько волка не корми он все равно в лес смотрит). Наташа поменяла продуктивного и любящего ее Игоря Николаева на стриптизера Тарзана, не простив Николаеву измен, которые запросто прощает Тарзану. И будет прощать впредь, без сомнении * . Украденные бриллианты - значит это цена жизни с таким шикарным кобелинои * как Сере * жа. Человек кстати он хорошии * , воспитанныи * , не конфликтныи * , не пье * т, женщины его обожают. Помниться за год до брака с Королевои * Тарзан ухаживал за мнои * , мы даже ездили купаться на Москва-реку, он так показывал каков он без одежды). А пока ехали ему написали и позвонили ну женщин 150 не меньше * После прогулки я ушла домои * не пригласив его чему он был очень удивле * н. Но я люблю моногамных мужчин * * а эстафетная палочка это не мое. Наташе Королевои * наоборот зашло. Она вступила в это состязание, она любит его, еи * виднеи * за что. Хотя и пользователи инета могли лицезреть гордость Тарзана во всю красу). То что Тарзан обвинил во всем женщин, которые бессовестно его опоили волшебным снадобьем - это вранье * , ведь перед тем как вырубится он не забыл надеть презерватив с пупырышками (о чем наивно поведал общественности). Но мне единственное что не понравилось это сравнение с Ефремовым. Это диаметрально противоположное уровни. Как небо и земля. К тому же никакого раскаяния у Тарзана нет. Наташа Короле * ва много лет назад в каком то интервью говорила что они живут отдельно - она с ребе * нком за городом, а супруг в Москве - ему после работы удобнеи * в городе ночевать. Ну, согласитесь такои * кобелина один, разгоряченныи * после эротического шоу - Наташа просто уговорила себя не реагировать на его адьюльтеры. И так будет всегда, может это ее заводит). #хорошии * левакукрепляетбрак # * #расходимсянасобманули #тарзан #наташакоролева #пустьговорят #первыи * канал #сплетниинтригирасследования # * Сегодня в 19.40 По шоу - собрались чудо-юдные персонажи, я было начала серьезно «нарыв» вскрывать * но потом там такои * цирк начался..) Короче, Наташе Королевои * беспокоиться не о чем, ее соперницы похоже пиарятся * * #попкорн #смотримосуждаемсоветуем
15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.
Любовница Тарзана, 23-летняя Анастасия Шульженко заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких.
Российский адвокат Вадим Лялин рассказал, что Королева подала в суд на 23-летнюю девушку, заявившую, что она беременна от Тарзана. Эта девушка сдала тест в эфире телешоу, оказалось, что она не беременна.
Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.