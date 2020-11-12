"Если бы". Dantes презентовал новый трек. Аудио

По словам украинского музыканта Dantes, клип на новый трек под названием "Если бы" выйдет 24 ноября.

Dantes, работая над песней, сомневался, стоит ли все затевать Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский музыкант Dantes 12 ноября в Instagram сообщил о выходе нового трека "Если бы".

"Пару месяцев работы, бессонных ночей, мини-истерик и сомнений о том, стоит ли вообще это все затевать, – и вот, песня уже вышла", – написал он.

Отвечая на комментарии фолловеров, артист заявил, что премьера клипа на этот трек состоится 24 ноября.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.