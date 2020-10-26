Dantes рассказал, почему комплименты воспринимает как стеб

Украинский музыкант Dantes рассказал, что из-за воспитания воспринимает комплименты или похвалу в свой адрес как стеб. Об этом он написал 26 октября в Instagram.
"С детства нам говорили: "Будь скромнее и люди к тебе потянутся", "Не хвастайся достижениями – это некультурно, да и своими успехами можешь кого-то обидеть или вызвать ненависть, и тебя, как выскочку, побьют". Это все было и в моем детстве" – рассказал артист.
По мнению Dantes, с подобного рода установками нужно прощаться.
"Мне кажется, в жопу нужно слать все эти советские пословицы и установки. Будьте умными, гордитесь собой и своими успехами и обязательно радуйтесь успехам близких. Вокруг нас так много говна, но вдруг вы сможете посмотреть шире и увидеть, что мир не злой и в нем вполне можно быть счастливым?" – подытожил артист.
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Любоваться собой — это не круто. Да? С детства нам все говорили: «будь скромнее и люди к тебе потянутся», не хвастайся своими достижениями, это же некультурно, да и люди у нас завистливые. Оно тебе надо? Своими успехами можешь кого-то обидеть или вызвать ненависть, и тебя, как выскочку, побьют. Например, если учишься хорошо — значит, ботан. Привезли новые джинсы из Польши? Капиталисты! Это всё было и в моем детстве, и, я уверен, в вашем тоже. С того времени, мне кажется, что если мне говорят комплименты или хвалят — это стёб. И самая худшая установка — если сейчас всё так хорошо, то очень скоро будет плохое. Ну, помните эту пословицу «не смейся много, а то плакать будешь долго». Да в смысле не смейся много?!?! Мне кажется, что в жопу нужно слать все эти советские пословицы и установки. Будьте умными, гордитесь собой и своими успехами, и обязательно радуйтесь успехам близких и просто других людей. Вокруг нас так много говна, и легче всего нырнуть в него и плыть по фекальной реке. Но вдруг вы сможете посмотреть шире и увидеть, что на самом деле мир не злой и в нем вполне можно быть счастливым?
Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.