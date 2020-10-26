Dantes рассказал, почему комплименты воспринимает как стеб

Украинский певец Dantes рассказал о своих детских установках.

Dantes: Вокруг нас так много говна, но вдруг вы сможете посмотреть шире Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский музыкант Dantes рассказал, что из-за воспитания воспринимает комплименты или похвалу в свой адрес как стеб. Об этом он написал 26 октября в Instagram.

"С детства нам говорили: "Будь скромнее и люди к тебе потянутся", "Не хвастайся достижениями – это некультурно, да и своими успехами можешь кого-то обидеть или вызвать ненависть, и тебя, как выскочку, побьют". Это все было и в моем детстве" – рассказал артист.

По мнению Dantes, с подобного рода установками нужно прощаться.

"Мне кажется, в жопу нужно слать все эти советские пословицы и установки. Будьте умными, гордитесь собой и своими успехами и обязательно радуйтесь успехам близких. Вокруг нас так много говна, но вдруг вы сможете посмотреть шире и увидеть, что мир не злой и в нем вполне можно быть счастливым?" – подытожил артист.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) родился в 1988 году в Харькове. В 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.