Потап назвал причину распада группы "Время и Стекло"

По словам продюсера украинской группы "Время и Стекло" Потапа (Алексея Потапенко), поклонники коллектива высказались против того, чтобы после ухода его участников Нади Дорофеевой и Позитива (Алексея Завгороднего) на их место пришел кто-то другой.

Группа "Время и стекло" была создана в 2010 году Фото: vremyaisteklo / Instagram

Продюсер украинской группы "Время и Стекло" Потап (Алексей Потапенко) в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" заявил, что причиной распада коллектива стало желание ее участницы Нади Дорофеевой начать сольную карьеру.

"Надя Дорофеева созрела на свой сольный проект, а [второй участник группы Алексей Завгородний] Позитив – очень крутой композитор и автор. Поэтому они уже готовы меняться", – заявил Потап.

По словам продюсера, в свое время они спросили у поклонников группы, стоит ли возобновлять выступления группы, заменив Дорофееву и Позитива на других участников.

"Почему-то фанаты написали: "Мы не хотим, чтобы был кто-то другой. Придумайте другое название и другую группу, но "Время и Стекло" хотим, чтобы осталось навсегда в сердцах с Надей Дорофеевой и Алексеем Завгородним", – резюмировал Потап.

Группа "Время и стекло" была создана 2 декабря 2010 года учредителями продюсерского центра MOZGI Entertainment Потапенко и Ириной Горовой. Солистами группы стали Дорофеева и подопечный продюсерского центра МOZGI Entertainment Завгородний.

11 марта 2020 года Дорофеева и Завгородний объявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялся их прощальный концерт.