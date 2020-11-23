  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) в качестве локаций для съемок дебютного клипа Gorit в том числе выбрала мост, расположенный над аллеей Героев Небесной сотни, где семь лет назад во время Революции достоинства погибло 48 человек. В сети видео артистки подвергли критике, призвав ее извиниться.

Dorofeeva сняла клип в том числе на мосту над аллеей Героев Небесной сотни Скриншот: DOROFEEVA / YouTube

Экс-солистка группы "Время и Стекло", украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева), которая 19 ноября презентовала первый сольный клип на трек Gorit, спустя несколько дней оказалась в эпицентре скандала.

Пользователи сети раскритиковали певицу за фрагмент видео, который был снят в Киеве на пешеходном мосту, расположенном над аллеей Героев Небесной сотни. На видео эти локации можно увидеть начиная с 1.00.

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Видео: DOROFEEVA / YouTube

"Ждем клип от Надюшеньки в Бабьем Яру", – прокомментировали видео певицы пользователи сети.

"Думаю, стоит официально извиниться. Это было бы лучшим решением для Нади. Жаль, что большая часть шоу-бизнеса и спорта живет вне событий нашей страны", – отреагировали на дебютный ролик артистки подписчики.

"Это же надо было еще додуматься на Майдане снимать. Больше локаций нет?" – отметили в комментариях фолловеры.

В эфире YouTube-канала "Телебачення Торонто" ведущий передачи Майкл Щур (Роман Винтонив), реагируя на клип артистки, заявил, что видео "сняли в месте, где семь лет назад действительно все горело".

"Но Надю, похоже, это совершенно не печет", – подытожил Щур.

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Видео: Телебачення Торонто / YouTube

22 ноября певица в Instagram сообщила, что дебютный клип занял первое место в топ-100 песен Apple Music.

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Дрофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы.

30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам продюсера группы Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада "Время и Стекло" стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября певица под творческим псевдонимом Dorofeeva дебютировала в качестве сольной артистки.

Аллея Героев Небесной сотни – в прошлом часть улицы Институтской в центре Киева, где в феврале 2014 года, во время Революции достоинства, погибло 48 человек. Аллея получила свое название в 2014 году. На большей ее части размещены портреты погибших активистов и памятные знаки.