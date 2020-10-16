  Дорофеева: Очень хочется увидеть людей, которые не скребут деньги на концерт, а легко их покупают

Украинская певица Надя Дорофеева заявила, что только сейчас стала обращать внимание на то, насколько люди стали озлобленными.

Экс-солистка украинской группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева в интервью программе "Слава+", которая вышла 15 октября на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что ее убивает, когда у людей нет возможности жить хорошо.

Артистка отметила, что стала обращать на это внимание только сейчас.

"Я месяц назад заболела. Температура была сильная, я даже думала, что у меня "корона". Я сдала четыре анализа и они все были отрицательные. За это время я потратила достаточно много денег на лекарства и в этот момент подумала: "Господи, а как же люди, у которых нет возможности даже, например, тест сдать? Он же дорогой". Когда ты видишь, что у людей нет возможности жить хорошо... Я бы очень хотела, чтобы люди жили хорошо", – заявила артистка.

По словам Дорофеевой, люди стали озлобленными.

"Я вижу: сейчас все озлоблены. Людям нехорошо. Очень хочется увидеть людей, которые не скребут деньги на концерт, а легко их покупают. Хочется увидеть улыбающихся людей на улицах, а в последнее время это не так", – поделилась певица.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой.