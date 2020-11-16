На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео

Экс-солистка украинской группы "Время и Стекло", певица Надя Дорофеева разместила в сети фрагмент дебютного клипа под творческим псевдонимом Dorofeeva.

Дорофеева: Хочу разделить этот важный момент с вами Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Экс-солистка группы "Время и Стекло", певица Надя Дорофеева 16 ноября в Instagram сообщила, что премьера ее дебютного клипа состоится 19 ноября.

Первая сольная композиция певицы будет называться Gorit, а сама артистка будет выступать под творческим псевдонимом Dorofeeva.

"Хочу разделить этот важный момент с вами! Dorofeeva gorit", – подписала она фрагмент видеоработы.

На видео певица запечатлена висящей на стальном канате в белом обтягивающем костюме с прорезами в зоне ягодиц. Образ артистка дополнила дизайнерскими сапогами с высоким голенищем.

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Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы.

30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам продюсера группы Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада "Время и Стекло" стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

10 ноября певица обнародовала первый фрагмент своего будущего клипа, в котором была запечатлена со светлыми волосами и огнем в зрачках.