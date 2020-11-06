Дорофеева попала в ДТП

Участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, находящаяся за рулем автомобиля, врезалась в другую машину.

Дорофеева: Выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала в Instagram, что попала в аварию.

"Мое лицо, когда, выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала два километра и врезалась в другую машину", – рассказала она.

Дорофеева не сообщала о пострадавших.

Через несколько часов после предыдущего поста певица обнародовала селфи, на котором показывает язык.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 5 Ноя 2020 в 11:21 PST

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. Коллектив намерен дать прощальный концерт 30 октября.