Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2020
 
Новости

"Штаны не очень", "Рубашка топовая", "Маска не идет". В Instagram обсуждают уличное фото Дорофеевой

Бывшая участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала снимок, сделанный во время прогулки.

Дорофеева: Размазало на погоду
Дорофеева: Размазало на погоду
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Бывшая участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева обнародовала в Instagram фото, для которого позировала на улице в защитной маске и бейсболке. Она надела широкие серые брюки, кроссовки и рубашку в клетку.

"Размазало на погоду", – написала она

Подписчики Дорофеевой прокомментировали публикацию.

"Надька, ну балдеж", – написали dorofeeva__fan_.

"А маска не идет", – заявил denismazyrenko.

"Рубашка топовая", – отметила nilxff.

"Штаны не очень..." – написала bentlipolina.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой

Теги: Время и Стекло, Надя Дорофеева, певица, фото, маска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Противодействие России, обновление ассоциации и судьба безвиза. Полный текст заявления по итогам саммита Украина – ЕС
Противодействие России, обновление ассоциации и судьба безвиза. Полный текст заявления по итогам саммита Украина – ЕС
Нобелевская премия по медицине. За что присудили и кто победил. Подробности
Нобелевская премия по медицине. За что присудили и кто победил. Подробности
Наталия ДВАЛИ
Израильский доктор Качман: И ваши, и наши богачи купили себе ИВЛ и успокоились. Но врачей и медсестер негде купить
Израильский доктор Качман: И ваши, и наши богачи купили себе ИВЛ и успокоились. Но врачей и медсестер негде купить
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Штаны не очень", "Рубашка топовая", "Маска не идет". В Instagram обсуждают уличное фото Дорофеевой
"Штаны не очень", "Рубашка топовая", "Маска не идет". В Instagram обсуждают уличное фото Дорофеевой
"Без макияжа", "Мурашки по коже". Тина Кароль дала концерт в студии. Видео
"Без макияжа", "Мурашки по коже". Тина Кароль дала концерт в студии. Видео
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Лорак задумалась о написании книги
Лорак задумалась о написании книги
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Дочь Сталлоне показала фигуру в купальнике
Дочь Сталлоне показала фигуру в купальнике
Водянова позировала в маске от Louis Vuitton
Водянова позировала в маске от Louis Vuitton
Ежов позировал в обнимку с Поляковой
Ежов позировал в обнимку с Поляковой
Финалистка российского "Холостяка" Короткова совершила ДТП со смертельным исходом – СМИ
Финалистка российского "Холостяка" Короткова совершила ДТП со смертельным исходом – СМИ
Поклонники сняли на телефон Круза на крыше движущегося поезда. Видео
Поклонники сняли на телефон Круза на крыше движущегося поезда. Видео
Орбакайте показала, как собирает урожай яблок
Орбакайте показала, как собирает урожай яблок
Jerry Heil пообещала побриться налысо, если не похудеет
Jerry Heil пообещала побриться налысо, если не похудеет
90-летний Иствуд снимет фильм, в котором сыграет главную роль
90-летний Иствуд снимет фильм, в котором сыграет главную роль
Победитель "Евровидения 2019" Лоуренс обручился с бойфрендом. Фото жениха
Победитель "Евровидения 2019" Лоуренс обручился с бойфрендом. Фото жениха
"Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка". Ризатдинова рассказала о самореализации
"Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка". Ризатдинова рассказала о самореализации
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS