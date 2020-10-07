"Штаны не очень", "Рубашка топовая", "Маска не идет". В Instagram обсуждают уличное фото Дорофеевой

Бывшая участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала снимок, сделанный во время прогулки.

Бывшая участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева обнародовала в Instagram фото, для которого позировала на улице в защитной маске и бейсболке. Она надела широкие серые брюки, кроссовки и рубашку в клетку.

"Размазало на погоду", – написала она

Посмотреть эту публикацию в Instagram Размазало на погоду Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 6 Окт 2020 в 6:32 PDT

Подписчики Дорофеевой прокомментировали публикацию.

"Надька, ну балдеж", – написали dorofeeva__fan_.

"А маска не идет", – заявил denismazyrenko.

"Рубашка топовая", – отметила nilxff.

"Штаны не очень..." – написала bentlipolina.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. По словам артистов, каждый из них намерен заняться сольной карьерой