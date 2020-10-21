"Случаются ночью". Дорофеева рассказала о серьезных психологических проблемах

Участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева откровенно рассказала, почему не нужно доверять социальным сетям.

Участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева призналась в Stories Instagram, что у нее случаются панические атаки.

Отвечая на вопрос подписчицы "Почему девочкам в ХХІ веке так сложно принять себя?" Дорофеева сказала, что людям, которые много находятся в соцсетях, просматривая аккаунты других, кажется, что у тех "идеальная жизнь".

"На самом деле это не так… Я вам сейчас весело отвечаю, а ночью у меня были панические атаки… Вы об этом не знали, пока я вам не сообщила. Не живите соцсетями, сказала я, отвечая на вопрос в Instagram", – сказала Дорофеева.

Паническая атака характеризуется необъяснимым чувством тяжелой тревоги, сопровождаемой страхом. Может иметь физиологические проявления, такие как нехватка воздуха, учащенное сердцебиение, головокружение.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. Коллектив намерен дать прощальный концерт 30 октября.