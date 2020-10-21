Бульвар Шоубиз
 
21 октября, 2020
 
Новости

"Случаются ночью". Дорофеева рассказала о серьезных психологических проблемах

Участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева откровенно рассказала, почему не нужно доверять социальным сетям.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева: Не живите соцсетями
Дорофеева: Не живите соцсетями
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева призналась в Stories Instagram, что у нее случаются панические атаки.

Отвечая на вопрос подписчицы "Почему девочкам в ХХІ веке так сложно принять себя?" Дорофеева сказала, что людям, которые много находятся в соцсетях, просматривая аккаунты других, кажется, что у тех "идеальная жизнь".

"На самом деле это не так… Я вам сейчас весело отвечаю, а ночью у меня были панические атаки… Вы об этом не знали, пока я вам не сообщила. Не живите соцсетями, сказала я, отвечая на вопрос в Instagram", – сказала Дорофеева.

Паническая атака характеризуется необъяснимым чувством тяжелой тревоги, сопровождаемой страхом. Может иметь физиологические проявления, такие как нехватка воздуха, учащенное сердцебиение, головокружение.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года Дорофеева стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. Коллектив намерен дать прощальный концерт 30 октября

Теги: Время и Стекло, Надя Дорофеева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Реал" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Реал" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Записки бывшего подполковника КГБ: Кичигин, Соловьев, Киселев и другие пропагандисты на службе Кремля
Записки бывшего подполковника КГБ: Кичигин, Соловьев, Киселев и другие пропагандисты на службе Кремля
Владимир ПОПОВ
  Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен"
  Верещук: Кучма сказал обо мне: "Если это она, я согласен"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нас не скоро выпустят". Полякова спрогнозировала, сколько еще продлится карантин из-за пандемии коронавируса
"Нас не скоро выпустят". Полякова спрогнозировала, сколько еще продлится карантин из-за пандемии коронавируса
Стоун сделала селфи во время обследования груди
Стоун сделала селфи во время обследования груди
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
"Похож на сына Регины". Соцсети заметили сходство сына Тодоренко с ее родственником
"Похож на сына Регины". Соцсети заметили сходство сына Тодоренко с ее родственником
Звезда "Большой перемены" Крючкова госпитализирована
Звезда "Большой перемены" Крючкова госпитализирована
Постановщик трюков в фильме "Не время умирать" рассказал, зачем продюсеры поливали мостовую сладкой газировкой
Постановщик трюков в фильме "Не время умирать" рассказал, зачем продюсеры поливали мостовую сладкой газировкой
"Прям как Волочкова, везде со своим шпагатом". Победительница "Холостяка 10" показала растяжку по случаю матча "Динамо" и "Ювентуса"
"Прям как Волочкова, везде со своим шпагатом". Победительница "Холостяка 10" показала растяжку по случаю матча "Динамо" и "Ювентуса"
"Случаются ночью". Дорофеева рассказала о серьезных психологических проблемах
"Случаются ночью". Дорофеева рассказала о серьезных психологических проблемах
"Хотелось сделать нетривиально". Джеджула заказал вертолет, чтобы узнать пол будущего ребенка
"Хотелось сделать нетривиально". Джеджула заказал вертолет, чтобы узнать пол будущего ребенка
Андре Тан рассказал, почему отказывается от высокооплачиваемых заказаов
Андре Тан рассказал, почему отказывается от высокооплачиваемых заказаов
"Похожи с мамой", "На бабушку похожи!". Фаны Высоцкой комментируют архивное фото ее родственниц
"Похожи с мамой", "На бабушку похожи!". Фаны Высоцкой комментируют архивное фото ее родственниц
"Утро начинаю флиртом". Шнуров в годовщину свадьбы рассказал о семейной жизни
"Утро начинаю флиртом". Шнуров в годовщину свадьбы рассказал о семейной жизни
"Впечатляет!". Пышнотелая модель Грэм публично выставила голую грудь, чтобы покормить сына
"Впечатляет!". Пышнотелая модель Грэм публично выставила голую грудь, чтобы покормить сына
Пауки, мыши и аномальная жара. Йовович показала условия, в которых жила во время съемок фильма "Охотник на монстров"
Пауки, мыши и аномальная жара. Йовович показала условия, в которых жила во время съемок фильма "Охотник на монстров"
"Пчела укусила", "Она ящер". Фаны Loboda гадают, что случилось с большим пальцем ее ноги
"Пчела укусила", "Она ящер". Фаны Loboda гадают, что случилось с большим пальцем ее ноги
"Святоши безгрешные". После свадьбы жена Остапчука резко ответила на критику хейтеров
"Святоши безгрешные". После свадьбы жена Остапчука резко ответила на критику хейтеров
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS