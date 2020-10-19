Позитив прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами"

Экс-участник группы "Время и Стекло" и музыкант группы Mozgi Позитив (Алексей Завгородний), который 18 октября покинул проект "Танцы со звездами" на "1+1", поблагодарил свою партнершу хореографа Юлию Сахневич за то, что терпела его непростой характер. Об этом он написал 19 октября в Instagram.
"На восьмой неделе проект для меня завершился. Уверен, нам с Сахневич еще было чем вас удивить, но не всегда все зависит от нас", – заявил он.
По словам Позитива, после ухода из проекта он намерен сосредоточиться на восстановлении здоровья после заражения коронавирусом и подготовке к финальному концерту группы "Время и Стекло".
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На 8 неделе проект @tanci1plus1 для меня завершился. Уверен, нам с @juli_sakhnevych еще было чем вас удивить, но не всегда все зависит от нас Ребята, спасибо каждому из вас за огромную поддержку и переживания, за ваши слова, миллионы смс голосов и эмоции, которые мы вместе проживали. Спасибо Арамик @aram_dad за вчерашнюю поддержку, такои * финальныи * танец и такие образы от Позитива и Юли никто не ожидал)) Спасибо главному шоураннеру страны @zavaduk и всеи * команде “Танці з зірками» за такое потрясающее шоу, каждому кто наполняет паркет звуком, светом и историями Спасибо режиссерам и хореографам за креативные и волшебные мини-спектакли, которые по настоящему завораживали нас и зрителя. За невероятные и уникальные образы спасибо @olgaslon и всему стиль департаменту Ни один танец не сможет существовать без музыки! Спасибо Сере * же Могиле * вскому, всему бэнду и прекрасным вокалистам за уникальное музыкальное видение песен, под которые танцевались эти шедевры) Особенная благодарность Юле, за выдержку, терпение моего непростого характера и максимальную любовь к этому супер сложному ремеслу. В этом шоу для меня герои не только звездные участники, а и их партнеры. Юля, выздоравливаи * скорее и снова радуи * нас невероятными танцами! Ну а пока все силы – на восстановление и подготовку к Последнему танцу @vremyaisteklo во Дворце Украина Увидимся снова 30 октября!
Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась 30 августа на "1+1".
Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.
По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.
По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул шоумен Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.
13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.
20 сентября после четвертого эфира участие в соревнованиях прекратила певица alyona alyona, которая выступала вместе с хореографом Юрием Гуричем.
27 сентября из шоу выбыла пара актера Арама Арзуманяна и хореографа Тони Руденко.
4 октября проект покинули две пары – по итогам зрительского голосования из шоу выбыл актер Тарас Цимбалюк и его партнерша Яна Заец, а также были дисквалифицированы из-за болезни певец Олег Винник и его партнерша Алена Шоптенко. Они пропустили два выступления подряд из-за болезни – 27 сентября артисты сообщили, что заразились коронавирусом.
11 октября судьи приняли решение оставить в проекте проигравшую пару.
По итогам последнего эфира, который состоялся 18 октября, в шоу осталось семь пар.