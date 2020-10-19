Позитив прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами"

По словам экс-участника шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Позитива (Алексея Завгороднего), после завершения участия в проекте он намерен заняться подготовкой к финальному концерту группы "Время и Стекло".

Позитив: На восьмой неделе проект для меня завершился Фото: positiff / Instagram

Экс-участник группы "Время и Стекло" и музыкант группы Mozgi Позитив (Алексей Завгородний), который 18 октября покинул проект "Танцы со звездами" на "1+1", поблагодарил свою партнершу хореографа Юлию Сахневич за то, что терпела его непростой характер. Об этом он написал 19 октября в Instagram.

"На восьмой неделе проект для меня завершился. Уверен, нам с Сахневич еще было чем вас удивить, но не всегда все зависит от нас", – заявил он.

По словам Позитива, после ухода из проекта он намерен сосредоточиться на восстановлении здоровья после заражения коронавирусом и подготовке к финальному концерту группы "Время и Стекло".

Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась 30 августа на "1+1".

Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул шоумен Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

20 сентября после четвертого эфира участие в соревнованиях прекратила певица alyona alyona, которая выступала вместе с хореографом Юрием Гуричем.

27 сентября из шоу выбыла пара актера Арама Арзуманяна и хореографа Тони Руденко.

4 октября проект покинули две пары – по итогам зрительского голосования из шоу выбыл актер Тарас Цимбалюк и его партнерша Яна Заец, а также были дисквалифицированы из-за болезни певец Олег Винник и его партнерша Алена Шоптенко. Они пропустили два выступления подряд из-за болезни – 27 сентября артисты сообщили, что заразились коронавирусом.

11 октября судьи приняли решение оставить в проекте проигравшую пару.

По итогам последнего эфира, который состоялся 18 октября, в шоу осталось семь пар.