"Танцы со звездами". Результаты седьмого эфира проекта

По итогам зрительского голосования в зоне вылета в финале седьмого эфира проекта "Танцы со звездами" на "1+1" оказались певица Надежда Мейхер с хореографом Кириллом Васюком и ведущая Ольга Фреймут, выступающая на паркете в паре с танцором Ильей Падзиной.

Во время седьмого эфира на паркет из-за болезни не вышел Позитив и его партнерша Сахневич Фото: Танці з зірками / Facebook

В финале седьмого эфира шоу "Танцы со звездами" на "1+1", который состоялся 11 октября, судьи приняли решение оставить в проекте проигравшую пару. Видеозапись оглашения результатов обнародована 11 октября на канале "Танці з зірками" в YouTube.

По итогам зрительского голосования в зоне вылета оказались певица Надежда Мейхер с партнером Кириллом Васюком и ведущая Ольга Фреймут, выступающая на паркете в паре с танцором Ильей Падзиной.

После исполнения так называемого танца за жизнь, жюри присудило победу Мейхер, решив при этом оставить Фреймут и Падзину в шоу.

"Сегодня все понятно, как никогда. Очевидно, что одна из пар сегодня сильнее. Но [певец] Олег [Винник] с [хореографом ] Еленой [Шоптенко] покинули наше шоу преждевременно, поэтому мы приняли решение оставить все пары в проекте", – сообщил судья Влад Яма.

Таким образом, 18 октября на паркет снова выйдет восемь звезд украинского шоу-бизнеса вместе со своими партнерами.

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул шоумен Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

20 сентября после четвертого эфира участие в соревнованиях прекратила певица alyona alyona, которая выступала вместе с хореографом Юрием Гуричем.

27 сентября из шоу выбыла пара актера Арама Арзуманяна и хореографа Тони Руденко.

4 октября проект покинули две пары – по итогам зрительского голосования из шоу выбыл актер Тарас Цимбалюк и его партнерша Яна Заец, а также были дисквалифицированы из-за болезни певец Олег Винник и его партнерша Алена Шоптенко. Они пропустили два выступления подряд из-за болезни – 27 сентября артисты сообщили, что заразились коронавирусом.

11 октября на паркет не вышел экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний", принимающий участие в проекте в паре с хореографом Юлией Сахневич. По словам артиста, он сдал положительный тест на коронавирус.