Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2020
 
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"Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"

Украинский актер Тарас Цимбалюк и его партнерша хореограф Яна Заец во время шестого эфира шоу "Танцы со звездами" на "1+1" исполнили пасодобль.

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Цимбалюк и Заец покинули проект после шестого эфира
Цимбалюк и Заец покинули проект после шестого эфира
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк и его партнерша хореограф Яна Заец 4 октября по итогам шестого эфира выбыли из проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1". Об этом сообщается на странице организаторов шоу в Instagram.

"По результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покидают Тарас Цимбалюк и Яна Заец", – говорится в публикации.

Пара получила от жюри 34 балла, заняв пятое место из 10 в турнирной таблице.

Цимбалюк и Заец исполнили во время шестого эфира пасодобль.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube

"Было, конечно, неожиданно вылететь именно после этого танца", – прокомментировал поражение на паркете 5 октября в Instagram Цимбалюк.

4 октября шоу также покинула пара актера Олега Винника и хореографа Алены Шоптенко, которые были дисквалифицированы согласно правилам проекта, так как пропустили два выступления подряд из-за болезни – 27 сентября артисты заразились коронавирусом.

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул шоумен Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

20 сентября после четвертого эфира участие в соревнованиях прекратила певица alyona alyona, которая выступала вместе с хореографом Юрием Гуричем.

27 сентября из шоу выбыла пара актера Арама Арзуманяна и хореографа Тони Руденко.

Таким образом, 11 октября во время седьмого эфира шоу на паркет выйдет восемь звезд украинского шоу-бизнеса вместе со своими партнерами.

Оценивают выступления звезд балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого оглашается за несколько дней до эфира.

Теги: Танцы со звездами, Яна Заец, Тарас Цимбалюк
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