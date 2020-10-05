  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"

Украинский актер Тарас Цимбалюк и его партнерша хореограф Яна Заец 4 октября по итогам шестого эфира выбыли из проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1". Об этом сообщается на странице организаторов шоу в Instagram.
"По результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покидают Тарас Цимбалюк и Яна Заец", – говорится в публикации.
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У шостому прямому ефірі ми прощаємося одразу з двома парами. За результатами суддівських оцінок та глядацьких голосів шоу залишають Тарас Цимбалюк та Яна Заєць. Пара Олег Винник та Олена Шоптенко, на жаль, дискваліфіковані через хворобу. Дякуємо, що провели цеи * вечір разом з нами. До зустрічі наступноі * неділі о 21:00 на 1+1
Пара получила от жюри 34 балла, заняв пятое место из 10 в турнирной таблице.
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Турнірна таблиця шостого прямого ефіру #танціззірками. За думкою суддів, найсильніші виступи сьогодні були у Санти Дімопулос і Макса Леонова, Надії Мейхер та Кирила Васюка. Погоджуєшся з оцінками? Встигни підтримати своїх фаворитів. Просто зараз віддавай свій голос за улюблену пару.
Цимбалюк и Заец исполнили во время шестого эфира пасодобль.
"Было, конечно, неожиданно вылететь именно после этого танца", – прокомментировал поражение на паркете 5 октября в Instagram Цимбалюк.
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ШОСТИЙ ЕФІР Наш останній танець на шоу «Танці з зірками» - Пасодобль ! Було, звичайно, неочікувано вилетіти саме після цього танцю ... Крута режисура, акомпонемент, достатньо хореографії ... ми ввімкнули потрібну кількість акторської майстерності .... блискуче бачення постановки у виконанні @zagoruikovitalii Але , як каже мій Тато : «Сину, це-життя...» Я дуже дякую Яні @zlayazaya_official за досвід і витримку !!! Дякую своїй аудиторії , котра мене підтримувала ! Ваші чесні вібрації всеодно перемогли, - ми всі це знаємо !!! Безмежно радий з вами познайомитися Шоу «Танці з зірками» робить дуже важливу місію - об’єднує мільйони українців !! За це організаторам величезне - ДЯКУЮ Окрема подяка найріднішим : @tina_antonenko @olusiamelnyk Все для вас !!!! #тарасцимбалюк #танціззірками
4 октября шоу также покинула пара актера Олега Винника и хореографа Алены Шоптенко, которые были дисквалифицированы согласно правилам проекта, так как пропустили два выступления подряд из-за болезни – 27 сентября артисты заразились коронавирусом.
Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.
По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.
По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул шоумен Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.
13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.
20 сентября после четвертого эфира участие в соревнованиях прекратила певица alyona alyona, которая выступала вместе с хореографом Юрием Гуричем.
27 сентября из шоу выбыла пара актера Арама Арзуманяна и хореографа Тони Руденко.
Таким образом, 11 октября во время седьмого эфира шоу на паркет выйдет восемь звезд украинского шоу-бизнеса вместе со своими партнерами.
Оценивают выступления звезд балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого оглашается за несколько дней до эфира.