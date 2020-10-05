  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"

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У шостому прямому ефірі ми прощаємося одразу з двома парами. За результатами суддівських оцінок та глядацьких голосів шоу залишають Тарас Цимбалюк та Яна Заєць. Пара Олег Винник та Олена Шоптенко, на жаль, дискваліфіковані через хворобу. Дякуємо, що провели цеи * вечір разом з нами. До зустрічі наступноі * неділі о 21:00 на 1+1