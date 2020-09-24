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24 сентября, 2020
 
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Цимбалюк, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире "Танцев со звездами", не готов жениться в этом году

Участник "Танцев со звездами" на "1+1" украинский актер Тарас Цимбалюк назвал 2020-й непростым для себя годом.

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Цимбалюк хочет провести свадьбу в Карпатах
Цимбалюк хочет провести свадьбу в Карпатах
Фото: Тарас Цимбалюк / Facebook

Украинский актер и участник "Танцев со звездами" на "1+1" Тарас Цимбалюк, который сделал предложение своей избраннице Тине Антоненко 13 сентября в прямом эфире танцевального проекта, не планирует жениться в этом году. Об этом он рассказал в интервью агентству УНИАН.

По словам артиста, они с Антоненко решили провести церемонию бракосочетания в 2021 году.

"2020 год и без того непростой, не хочется все сюда валить", – заявил он.

Цимбалюк отметил, что свадьбу они с избранницей хотят организовать в Карпатах, пригласив на церемонию самых близких людей.

Цимбалюк сделал предложение Антоненко во время третьего эфира "Танцев со звездами".

Невеста Цимбалюка на своей странице в Instagram заявила, что была не готова к публичному проявлению чувств со стороны любимого человека.

Теги: свадьба, актер, Тарас Цимбалюк
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