Бульвар Шоубиз
 
22 сентября, 2020
 
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"Самый сложный из всех предыдущих". Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк поделился снимками с репетиции нового танца

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" украинский актер Тарас Цимбалюк разместил в сети фотографии, сделанные во время подготовки к пятому эфиру проекта.

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Цимбалюк: Новая тренировочная неделя началась
Цимбалюк: Новая тренировочная неделя началась
Фото: Тарас Цимбалюк / Facebook

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" украинский актер Тарас Цимбалюк 22 сентября на своей странице в Instagram заявил, что приступил к репетиции танца, который является для него самым сложным из тех, что он уже станцевал на проекте. 

Актер также обнародовал фото из репетиционного зала, на которых запечатлен с хореографом Виталием Загоруйко. 

"Новая тренировочная неделя началась. Вчера начали знакомиться с очередным танцем, который, наверное, будет для меня самым сложным из всех предыдущих. Но тем интереснее", – заявил актер.

Премьера нового сезона "Танцы со звездами" состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса. 

По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу. 

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой. 

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар. 

20 сентября из проекта выбыла певица alyona alyona, которая выступала в паре с хореографом Юрием Гуричем.

Выступления звезд оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого организаторы оглашают за пару дней до нового эфира. 

После первого эфира проекта Цимбалюк заявил, что с каждым разом подготовка к выступлению становится сложнее, а времени на это остается все меньше.  По словам актера, такой график стал для него испытанием. 

Во время третьего эфира "Танцев со звездами" Цимбалюк сделал предложение своей девушке Тине Антоненко

17 сентября Цимбалюк заявил, что благодаря проекту уже похудел на шесть килограммов.

Теги: Танцы со звездами, Тарас Цимбалюк
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