Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк: Килограммы слетают один за другим

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" украинский актер Тарас Цимбалюк 17 сентября на своей странице в Instagram заявил, что благодаря проекту уже похудел на шесть килограммов.
"Я не придерживаюсь никаких диет, ем практически все, что пожелает душа, а килограммы слетают один за другим. Мышечная масса тоже. Только пресс остается. Хотите похудеть – записывайтесь на танцы", – написал актер.
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Як сушать ТАНЦІ Я зараз беру участь у танцювальному шоу - «Танці з зірками» і паралельно знімаюся у двох серіалах. Звісно часу не завжди вистачає на сон, про спорт зал мова взагалі не йде. Після закінчення карантину я нон-стопом працюю щодня Форма , котра напрацьовувалась майже рік швидко втратилась Попередня пауза в спорті була пов’язана з багатосерійним фільмом «Сіймати Кайдаша - я спеціально не тренувався, їв усе підряд, бо не міг Карпо Кайдаш ходити з кубами пресу і прокачаними дельтами За два місяці підготовки і три місяці зйомок я наїв собі такий живіт, котрий я тоді ледве за літо прибрав Але зараз абсолютно інша історія. Я не притримуюсь ніяких дієт, їм практично все, що душа побажає , а кілограми злітають один за одним... М’язова маса теж ... Тільки прес залишається. Через такий ритм я вже втратив 6 кг і , швидше за все, це ще не кінець Але розумію, що для занять танців я мав трохи скинути , щоб зручніше було керувати своїм незграбним тілом Ось такі справи, друзі. Хочете схуднути - записуйтесь на танці #тарасцимбалюк #танціззірками
Премьера нового сезона "Танцы со звездами" состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.
По правилам соревнований после первого эфира никто из пар не выбыл из шоу.
По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.
13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.
Выступления звезд оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого организаторы оглашают за пару дней до нового эфира.