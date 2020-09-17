Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк: Килограммы слетают один за другим

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" украинский актер Тарас Цимбалюк заявил, что, приступив к репетициям, начал терять вес и мышечную массу.

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" украинский актер Тарас Цимбалюк 17 сентября на своей странице в Instagram заявил, что благодаря проекту уже похудел на шесть килограммов.

"Я не придерживаюсь никаких диет, ем практически все, что пожелает душа, а килограммы слетают один за другим. Мышечная масса тоже. Только пресс остается. Хотите похудеть – записывайтесь на танцы", – написал актер.

Премьера нового сезона "Танцы со звездами" состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По правилам соревнований после первого эфира никто из пар не выбыл из шоу.

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

Выступления звезд оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого организаторы оглашают за пару дней до нового эфира.