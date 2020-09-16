"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"

По словам визажиста Тины Антоненко, предложение руки и сердца со стороны ее избранника – участника "Танцев со звездами" на "1+1" Тараса Цимбалюка – в прямом эфире шоу обескуражило ее.

Цимбалюк сделал Антоненко предложение руки и сердца в эфире шоу "Танцы со звездами" Фото:tina_antonenko / Instagram

Невеста участника шоу "Танцы со звездами" на "1+1" актера Тараса Цимбалюка визажист Тина Антоненко на своей странице в Instagram заявила, что была не готова к публичному проявлению чувств со стороны любимого человека.

По словам избранницы актера, она чувствовала, что Цимбалюк готов сделать ей предложение руки и сердца, но не ожидала, что это произойдет в компании зрителей.

"В комнату, где было только двое, внезапно зашла вся страна, и я до сих пор обескуражена", – описала свои эмоции Антоненко.

При этом она поблагодарила всех причастных к этому событию за "сказку, в которой ей сужедно быть королевой".

13 сентября во время третьего эфира шоу "Танцы со звездами", посвященного любви, Цимбалюк публично сделал предложение Антоненко. Избранница актера ответила ему согласием.

Цимбалюк сыграл в украинском сериале "Поймать Кайдаша" роль Карпа. Актер также известен зрителям ролью Назара в сериале "Крепостная". Впервые на киноэкране актер появился в 2011 году, сыграв второстепенную роль в сериале "Дневники темного".