"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"

Невеста участника шоу "Танцы со звездами" на "1+1" актера Тараса Цимбалюка визажист Тина Антоненко на своей странице в Instagram заявила, что была не готова к публичному проявлению чувств со стороны любимого человека.
По словам избранницы актера, она чувствовала, что Цимбалюк готов сделать ей предложение руки и сердца, но не ожидала, что это произойдет в компании зрителей.
"В комнату, где было только двое, внезапно зашла вся страна, и я до сих пор обескуражена", – описала свои эмоции Антоненко.
При этом она поблагодарила всех причастных к этому событию за "сказку, в которой ей сужедно быть королевой".
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Друзья, я нахожусь в состоянии шока, безграничного восхищения своим любимым мужчинои * , и благодарности всем тем, кто искренне порадовался за нас в комнату, где было только двое нас, внезапно зашла вся страна...и я до сих пор обескуражена. Вчерашнии * вечер я представляла себе иначе, признаюсь честно. Утром я дала интервью о своем карьерном пути, где много говорила о балансе и о том, как внезапно в моеи * жизни поменялись приоритеты, а уже вечером я увидела результат моеи * длительнои * работы над собои * . Одиннадцать лет я работала за кулисами, и никогда бы не подумала что выи * ду из них по такому поводу спасибо моему самому замечательному @taras.tsymbaliuk за эту роскошную (не побоюсь сказать этого слова) возможность Ожидала ли я? Я чувствовала готовность любимого пригласить меня в новыи * этап наших отношении * , но к его выбору сделать это в такои * потрясающеи * компании зрителеи * я была однозначно не готова Я благодарю канал @1plus1_ua @tanci1plus1 за сопутствие обожаемого @monatik_official (Дим, ты деи * ствительно крестныи * отец наших отношении * ) за слова и поддержку всех зрителеи * и судеи * за радость и тепло и моего безгранично любимого Тараса за фантастическую сказку, где мне суждено было стать королевои * . Спасибо ВСЕМ ВАМ
13 сентября во время третьего эфира шоу "Танцы со звездами", посвященного любви, Цимбалюк публично сделал предложение Антоненко. Избранница актера ответила ему согласием.
Цимбалюк сыграл в украинском сериале "Поймать Кайдаша" роль Карпа. Актер также известен зрителям ролью Назара в сериале "Крепостная". Впервые на киноэкране актер появился в 2011 году, сыграв второстепенную роль в сериале "Дневники темного".