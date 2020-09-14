  Цимбалюк сделал предложение своей девушке в эфире "Танцев со звездами"

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" украинский актер Тарас Цимбалюк сделал предложение девушке Тине Антоненко.
После исполнения джайва с танцовщицей Яной Заяц Цимбалюк подарил Антоненко букет белых роз, встал на одно колено и вручил кольцо.
"Для меня было бы честью, если бы ты стала моей женой", – сказал он.
Антоненко ответила согласием.
Признание Цимбалюка в ролике начинается с 1 часа 50 минут.
Премьера шоу "Танцы со звездами" состоялась 30 августа.
Цимбалюк сыграл в украинском сериале "Поймать Кайдаша" роль Карпа. Актер также известен зрителям ролью Назара в сериале "Крепостная". Впервые на киноэкране актер появился в 2011 году, сыграв второстепенную роль в сериале "Дневники темного".