Почему Позитив и Сахневич покинули "Танцы со звездами"

Экс-участник группы "Время и Стекло" и музыкант группы Mozgi Позитив и его партнерша по проекту "Танцы со звездами" на "1+1" больше не будут участвовать в проекте.

Позитив и Сахневич дошли до восьмого эфира проекта Фото: juli_sakhnevych / Instagram

Экс-участник группы "Время и Стекло" и музыкант группы Mozgi Позитив и его партнерша, танцовщица Юлия Сахневич, покинули шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Поскольку Позитив и Сахневич болеют COVID-19, они не смогли выйти на паркет. Позитив пригласил выбывшего ранее актера Арама Арзуманяна и танцовщицу Антонину Руденко выступить вместо него.

В зоне риска оказалась эта пара, также Ольга Фреймут и Илья Падзина.

За Арзуманяна свой голос из судей отдал только хореограф Григорий Чапкис. Балерина Екатерина Кухар и Влад Яма отдали голоса Фреймут.

В Украине на 19 октября подтвердили 4766 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество достигло 303 638. Умерло уже 5673 украинца, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, в том числе за последние сутки – 66. Выздоровели 126 489 пациентов, продолжают болеть 171 476.