  "А вот это вот зря!" Позитив поцеловал Яму в прямом эфире "Танцев со звездами". Видео

Участник "Танцев со звездами" и экс-солист группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) эмоционально отреагировал на попытку судьи проекта Влада Ямы показать ему правильность исполнения движений в танце.

После поцелуя Яма поставил Позитиву и Сахневич шесть баллов Скриншот: Танці з зірками / YouTube

Участник шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" экс-солист группы "Время и Стекло" после исполнения на паркете 20 сентября своего номера в паре с хореографом Юлией Сахневич поцеловал судью проекта Влада Яму. Видеозапись выступления Позитива обнародована на YouTube-канале "Танців з зірками".

Позитив проявил эмоции в адрес Ямы после того, как тот решил показать последовательность танцевальных па. Повторив за Ямой движения ногами, Позитив обнял его за плечи, прогнул в спине и поцеловал.

"А вот это вот зря! Я ухожу" – эмоционально отреагировал Яма на проявление эмоций.

Позитив и Сахневич получили от судей 29 баллов из 40. Поцелованный Позитивом Яма поставил паре шесть баллов.

ВИДЕО

Видео: Танці з зірками / YouTube

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По итогам второго эфира шоу, которое состоялось 6 сентября, проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

20 сентября из проекта выбыла певица alyona alyona, которая выступала в паре с хореографом Юрием Гуричем. Пара получила от жюри 26 баллов.

Выступления звезд оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого организаторы объявляют за несколько дней до очередного эфира.