Бульвар Шоубиз
 
22 сентября, 2020
 
Новости

"А вот это вот зря!" Позитив поцеловал Яму в прямом эфире "Танцев со звездами". Видео

Участник "Танцев со звездами" и экс-солист группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) эмоционально отреагировал на попытку судьи проекта Влада Ямы показать ему правильность исполнения движений в танце.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
После поцелуя Яма поставил Позитиву и Сахневич шесть баллов
После поцелуя Яма поставил Позитиву и Сахневич шесть баллов
Скриншот: Танці з зірками / YouTube

Участник шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" экс-солист группы "Время и Стекло" после исполнения на паркете 20 сентября своего номера в паре с хореографом Юлией Сахневич поцеловал судью проекта Влада Яму. Видеозапись выступления Позитива обнародована на YouTube-канале "Танців з зірками"

Позитив проявил эмоции в адрес Ямы после того, как тот решил показать последовательность танцевальных па. Повторив за Ямой движения ногами, Позитив обнял его за плечи, прогнул в спине и поцеловал. 

"А вот это вот зря! Я ухожу" – эмоционально отреагировал Яма на проявление эмоций.

Позитив и Сахневич получили от судей 29 баллов из 40. Поцелованный Позитивом Яма поставил паре шесть баллов. 

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По итогам второго эфира шоу, которое состоялось 6 сентября, проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.  

20 сентября из проекта выбыла певица alyona alyona, которая выступала в паре с хореографом Юрием Гуричем. Пара получила от жюри 26 баллов. 

Выступления звезд оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яманародный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого организаторы объявляют за несколько дней до очередного эфира. 

Теги: Время и Стекло, Влад Яма, Танцы со звездами, Позитив, Алексей Завгородний, поцелуй
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кох: Политическое будущее Навального зависит от того, решит он возвращаться в Россию или нет
  Кох: Политическое будущее Навального зависит от того, решит он возвращаться в Россию или нет
Алеся БАЦМАН
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновляется
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновляется
Наталия ДВАЛИ
  "200 кг плюшек и помощь экологии". Что известно о скандале с нардепом Юрченко, подозреваемым во взяточничестве. Главное
  "200 кг плюшек и помощь экологии". Что известно о скандале с нардепом Юрченко, подозреваемым во взяточничестве. Главное
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это беда Украины". Dzidzio рассказал почему его мать уехала в Португалию
  "Это беда Украины". Dzidzio рассказал почему его мать уехала в Португалию
"За неделю минус пять килограммов легко". Гайтана поделилась способом похудения
"За неделю минус пять килограммов легко". Гайтана поделилась способом похудения
  "А вот это вот зря!" Позитив поцеловал Яму в прямом эфире "Танцев со звездами". Видео
  "А вот это вот зря!" Позитив поцеловал Яму в прямом эфире "Танцев со звездами". Видео
"Витамин D наше все". Жена Monatik позировала в купальниках
"Витамин D – наше все". Жена Monatik позировала в купальниках
38-летняя Водянова показала снимки со свадьбы с наследником французского миллиардера Арно
38-летняя Водянова показала снимки со свадьбы с наследником французского миллиардера Арно
Галкин назвал своих детей от Пугачевой спиногрызами
Галкин назвал своих детей от Пугачевой спиногрызами
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Ведущий шоу "Холостячка" назвал дату премьеры
Ведущий шоу "Холостячка" назвал дату премьеры
Голая 47-летняя Клум позировала перед своим 31-летним мужем
Голая 47-летняя Клум позировала перед своим 31-летним мужем
25-летняя Grosu показала лицо без макияжа
25-летняя Grosu показала лицо без макияжа
"Мы с Наташкой любим друг друга!". Изменивший Королевой Тарзан высказался об их отношениях
"Мы с Наташкой любим друг друга!". Изменивший Королевой Тарзан высказался об их отношениях
"Самый сложный из всех предыдущих". Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк поделился снимками с репетиции нового танца
"Самый сложный из всех предыдущих". Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк поделился снимками с репетиции нового танца
"Чугунная свадьба". Яма с женой отметили семейный праздник
"Чугунная свадьба". Яма с женой отметили семейный праздник
  "ВандаВижен". Вышел трейлер сериала о супергероях Marvel с Элизабет Олсен и Полом Беттани. Видео
  "ВандаВижен". Вышел трейлер сериала о супергероях Marvel с Элизабет Олсен и Полом Беттани. Видео
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
Умерла мать Сталлоне
Умерла мать Сталлоне
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS