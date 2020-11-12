"Ох, горячая подружка, что творишь!". Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье

Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась роликом, снятым возле бассейна.

Экс-солистка группы "Время и Стекло", украинская певица Надя Дорофеева 10 ноября в Instagram опубликовала ролик, в котором предстала в микроплатье и сапогах. Она продефилировала возле бассейна.

В ролике Дорофеева появилась со светлыми волосами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 11 Ноя 2020 в 7:54 PST

"Ох, горячая подружка, что творишь!" – прокомментировала ресторатор Дарья Кацурина, подруга Дорофеевой.

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы.

30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам продюсера группы Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада "Время и Стекло" стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру



