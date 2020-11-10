Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2020
 
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Дорофеева стала блондинкой и заинтриговала поклонников необычным видео

Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками фрагментом музыкального видео, на котором запечатлена в новом для себя образе.

Желание Дорофеевой петь сольно стало причиной распада "Время и Стекло"
Желание Дорофеевой петь сольно стало причиной распада "Время и Стекло"
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Экс-солистка группы "Время и Стекло" украинская певица Надя Дорофеева 10 ноября в Instagram опубликовала короткий музыкальный ролик, на котором она запечатлена крупным планом со светлыми волосами.

В конце ролика в глазах певицы вспыхивает огонь. Дорофеева оставила публикацию без комментариев.

"Новый клип?" – отреагировали на видео фаны артистки.

"Как же жду премьеру, уверена, это будет пушка", – прокомментировали ролик фолловеры.

"Что-то очень интересное нас ждет", – написали в комментариях подписчики Дорофеевой.

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы

30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам продюсера  группы Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада "Время и Стекло" стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

Теги: Надя Дорофеева, певица
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