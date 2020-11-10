Дорофеева стала блондинкой и заинтриговала поклонников необычным видео

Экс-солистка группы "Время и Стекло" украинская певица Надя Дорофеева 10 ноября в Instagram опубликовала короткий музыкальный ролик, на котором она запечатлена крупным планом со светлыми волосами.
В конце ролика в глазах певицы вспыхивает огонь. Дорофеева оставила публикацию без комментариев.
"Новый клип?" – отреагировали на видео фаны артистки.
"Как же жду премьеру, уверена, это будет пушка", – прокомментировали ролик фолловеры.
"Что-то очень интересное нас ждет", – написали в комментариях подписчики Дорофеевой.
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Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы.
30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам продюсера группы Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада "Время и Стекло" стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.