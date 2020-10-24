Студента, который справил нужду на аллее Героев Небесной сотни в Киеве, отчислили из университета

Ректор Государственного университета телекоммуникаций Владимир Толубко 23 октября подписал приказ об отчислении студента третьего курса Иллариона Борисенко, сообщил замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Студента третьего курса Государственного университета телекоммуникаций Иллариона Борисенко отчислили из вуза после того, как он осквернил памятник героям Небесной сотни. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Соответствующий приказ №03-88 ректор университета Владимир Толубко подписал 23 октября, уточнил он.

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщал, что 21-летний Борисенко вечером 21 октября справил нужду у портретов погибших на аллее Героев Небесной сотни. Замглавы МВД показал видео, на котором отчисленный из вуза студент говорит, что ему стыдно за этот поступок.

Геращенко опубликовал письмо к ректору, в котором сообщил, что по факту случившегося открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он просил применить дисциплинарное взыскание к Борисенко.