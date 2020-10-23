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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве задержали студента, который справил нужду на аллее Героев Небесной сотни

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что мужчина, который 22 октября справил нужду у портретов погибших на аллее Героев Небесной сотни, – уроженец Донецка, который учится в одном из киевских вузов. Ему грозит штраф до 34 тыс. грн, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Инцидент произошел вечером 22 октября
Инцидент произошел вечером 22 октября
Фото: rbc.ua

Полиция Киева задержала мужчину, который 22 октября справил нужду у портретов погибших на аллее Героев Небесной сотни. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Задержанным оказался 21-летний студент третьего курса одного из высших учебных заведений столицы. Он объяснил свой поступок тем, что был пьян.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Статья предусматривает штраф от 17 до 34 тыс. грн, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сегодня сообщил, что задержанный студент – житель Донецка Илларион Борисенко. Он учится в Государственном университете коммуникаций на третьем курсе.

"Думаю, штраф для Борисенко – не проблема. Судя по всему, это акция спланированная, подонку сделали заказ специально, чтобы разогнать в интернете. Надеюсь, Борисенко посидит в камере шесть месяцев. А "Цензор.НЕТ" обратится в Университет коммуникаций, чтобы студент Борисенко был отчислен. Преступники коммуникациями заниматься не должны", – подчеркнул журналист.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4788604191179839

Аллея Героев Небесной сотни – в прошлом часть улицы Институтской в центре Киева, где в феврале 2014 года, во время Революции достоинства, погибло 48 человек. Аллея получила свое название в 2014 году. На большей ее части размещены портреты погибших активистов и памятные знаки. 

Теги: Киев, Донецк, памятник, Небесная сотня, Юрий Бутусов, хулиганство, студенты, Революция достоинства, уголовное производство
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