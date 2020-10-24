После обнаружения в машине Арахамии посторонней аппаратуры открыли уголовное производство

В прокуратуре Киева рассказали, что аппаратуру, которую обнаружили на машине нардепа от "Слуги народа" Давида Арахамии, специалисты назвали трекером для отслеживания перемещений.

После обнаружения посторонней аппаратуры в автомобиле народного депутата Украины от "Слуги народа" Давида Арахамии открыли уголовное производство. Об этом 24 октября проинформировала в Facebook прокуратура Киева.

"По факту возможного слежения за народным депутатом Украины начали уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 182 (незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что "специалисты взрывотехнической службы обследовали этот предмет и установили, что он не взрывоопасен".

"Предварительно этим предметом является трекер для отслеживания перемещений автомобиля. Находка будет направлена на экспертное исследование... По результатам экспертизы относительно обнаруженного предмета будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства", – объяснили в прокуратуре.

24 октября Арахамия рассказал, что обнаружил аппаратуру возле заднего правого колеса, когда сработал датчик давления в шинах и он вышел посмотреть, что происходит. Находку изучали в том числе взрывотехники.