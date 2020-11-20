Gorit. Dorofeeva выпустила дебютный клип, примерив новые смелые образы. Видео

Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева под именем Dorofeeva презентовала свою первую дебютную песню Gorit и клип на нее. Видео разместили на YouTube-канале певицы. "Когда падаешь в любовь с головой и еще не знаешь – это до утра? А может, даже дольше? А может, навсегда?" – говорится в подписи к ролику. Его режиссером стала Таню Муиньо. "Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас", – призналась Dorofeeva. Певица в ролике предстала в нескольких образах, в частности в виниловых шортах, в белом боди и с оголенными бедрами и в облегающем серебристом комбинезоне.

Dorofeeva: Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас

Скриншот: DOROFEEVA / YouTube

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Видео: DOROFEEVA / YouTube