"Одна фраза может изменить жизнь". Дорофеева рассказала, какие выводы сделала по итогам прошедшего года

По словам артистки, она осознала, что очень сложно быть честной самой с собой, и вовремя много чего не осознала.

"Оказалось, все плохое делает сильнее, то, что хрупкое доломается, – написала она. – Оказалось, одна фраза может изменить жизнь".

Певица также отметила, что пришла к выводу о психотерапевтическом влиянии донатов на ВСУ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)