Бульвар Шоубиз
 
09 января, 2023
 
Новости

"Одна фраза может изменить жизнь". Дорофеева рассказала, какие выводы сделала по итогам прошедшего года

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева с ноября 2020 года строит сольную карьеру
Дорофеева с ноября 2020 года строит сольную карьеру
Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Украинская певица Надя Дорофеева 8 января в Instagram поделилась с подписчиками выводами, которые сделала в 2022 году.

По словам артистки, она осознала, что очень сложно быть честной самой с собой, и вовремя много чего не осознала.

"Оказалось, все плохое делает сильнее, то, что хрупкое доломается,  написала она. – Оказалось, одна фраза может изменить жизнь".

Певица также отметила, что пришла к выводу о психотерапевтическом влиянии донатов на ВСУ.

Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: Надя Дорофеева, певица, Dorofeeva
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: У Запада есть ресурсы, чтобы ускорить завершение войны в Украине. Он мог бы сильнее надавить на Москву. Например, дочку Пескова или Путина арестовать
  Фейгин: У Запада есть ресурсы, чтобы ускорить завершение войны в Украине. Он мог бы сильнее надавить на Москву. Например, дочку Пескова или Путина арестовать
Алеся БАЦМАН
  Курчаб-Редлих: Настоящая мать Путина жила в грузинском поселке. Он – внебрачный сын, в 10 лет его отдали родственникам в Ленинград
  Курчаб-Редлих: Настоящая мать Путина жила в грузинском поселке. Он – внебрачный сын, в 10 лет его отдали родственникам в Ленинград
Алеся БАЦМАН
Правозащитница Романцова: Нет не твоей войны. ЧВК "Вагнер" набирала силы в Африке. Мы не обращали на это внимания, а теперь "Вагнер" в Украине
Правозащитница Романцова: Нет не твоей войны. ЧВК "Вагнер" набирала силы в Африке. Мы не обращали на это внимания, а теперь "Вагнер" в Украине
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
"Одна фраза может изменить жизнь". Дорофеева рассказала, какие выводы сделала по итогам прошедшего года
"Одна фраза может изменить жизнь". Дорофеева рассказала, какие выводы сделала по итогам прошедшего года
Букингемский дворец посвятил 41-летней жене принца Уильяма праздничную публикацию
Букингемский дворец посвятил 41-летней жене принца Уильяма праздничную публикацию
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины
"Неделя началась неожиданно". Демин заявил, что его заблокировал в сети проживающий в США Яма
"Неделя началась неожиданно". Демин заявил, что его заблокировал в сети проживающий в США Яма
"Вот кому я благодарна за то, что приехала сюда". Grosu показала проживающего в США брата
"Вот кому я благодарна за то, что приехала сюда". Grosu показала проживающего в США брата
  "Вафли не размокают, а остаются хрустящими. Это фантастически вкусно". Рецепт вафельного торта с шоколадным кремом
  "Вафли не размокают, а остаются хрустящими. Это фантастически вкусно". Рецепт вафельного торта с шоколадным кремом
Российский актер Смольянинов назвал население РФ братским народом с украинцами и заявил, что пошел бы воевать против российских оккупантов
Российский актер Смольянинов назвал население РФ братским народом с украинцами и заявил, что пошел бы воевать против российских оккупантов
"Может быть, вы его не знали. Так бывает, к сожалению, с гениями". Умер украинский композитор Сергей Круценко
"Может быть, вы его не знали. Так бывает, к сожалению, с гениями". Умер украинский композитор Сергей Круценко
56-летняя Хайек попрыгала на батуте. Видео
56-летняя Хайек попрыгала на батуте. Видео
"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться
"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой
  Жена Бебешко Саша Белина исполнила хит Пугачевой "Ты на свете есть" на украинском языке. Видео
  Жена Бебешко Саша Белина исполнила хит Пугачевой "Ты на свете есть" на украинском языке. Видео
"Символ женской красоты Украины", "Шикарная". Никитюк надела гуцульский головной убор
"Символ женской красоты Украины", "Шикарная". Никитюк надела гуцульский головной убор
Экс-супруга Кличко будет участвовать в немецком шоу Let's Dance вместе с дочерью российской модели Ермаковой
Экс-супруга Кличко будет участвовать в немецком шоу Let's Dance вместе с дочерью российской модели Ермаковой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 