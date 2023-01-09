"Одна фраза может изменить жизнь". Дорофеева рассказала, какие выводы сделала по итогам прошедшего года

По словам артистки, она осознала, что очень сложно быть честной самой с собой, и вовремя много чего не осознала.
"Оказалось, все плохое делает сильнее, то, что хрупкое доломается, – написала она. – Оказалось, одна фраза может изменить жизнь".
Певица также отметила, что пришла к выводу о психотерапевтическом влиянии донатов на ВСУ.
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Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.