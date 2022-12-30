"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Артистка позировала, сидя босой на столе. Она исполнила под аккомпанемент Кацурина куплет из их новой песни "Щоб не було", премьера которой состоялась в начале декабре.

Во время исполнения песни влюбленные переглядывались друг с другом, обмениваясь улыбками.

"Какие будут красивые детки у вас", – восхитились дуэтом поклонники.

"Как Миша на тебя смотрит!" – написали фолловеры.

"Вы хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", – отреагировали пользователи сети.