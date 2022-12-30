"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд

Артистка позировала, сидя босой на столе. Она исполнила под аккомпанемент Кацурина куплет из их новой песни "Щоб не було", премьера которой состоялась в начале декабре.
Во время исполнения песни влюбленные переглядывались друг с другом, обмениваясь улыбками.
"Какие будут красивые детки у вас", – восхитились дуэтом поклонники.
"Как Миша на тебя смотрит!" – написали фолловеры.
"Вы хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", – отреагировали пользователи сети.
@nadyadorofeeva На «Щоб не було» - вже 3 МЛН переглядів за 3 тижні * дякуємо всім ! @Міша Кацурін оригінальний звук - nadyadorofeeva
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.
Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились.
Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.
Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.
Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.