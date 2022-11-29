"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой

Dantes о Кацуриных: Мы все были близкими друзьями, мы все дружили Фото: vladimirdantes / Instagram

"С течением времени ты для себя сформулировал, в чем все-таки причина расставания?" – спросил у певца интервьюер.

"Для себя я ответил, еще когда мы расходились: это еще в начале февраля. Тогда я ответил, что мы реально не любим друг друга. И тогда ты принимаешь решение: "Давай, наверное, жить отдельно". И мы думали месяц, типа дать время, но началась полномасштабная война, потом еще что-то", – ответил артист.

Dantes признался, что в браке с Дорофеевой начал осознавать, что живет не для себя, а для жены.

"В какой-то момент я начал понимать, что мне надо пожить для себя. Мне казалось, что я слишком много живу для своей жены, надо и собой заняться. Ты видишь, что вы все больше и больше становитесь личностями, у которого мало чего общего", – отметил он.

Причиной расставания он также назвал то, что они были слишком разными людьми.

"Мы росли вместе – мне было 23, а ей 21, когда мы познакомились. Сейчас мне 34. Сколько лет мы вместе?! Мы были просто разными. Да, там есть и другие проблемы, о которых я точно не буду рассказывать, – признался артист. – Но до 1–2 февраля у меня вот такая картинка, дальше у меня картинка совсем другая. И причины другие. Но это на совести уже не моей. И не мне это рассказывать. У меня есть свои обиды, я пережил и злость, и ненависть. А сейчас такой: "Вот это я решил, пусть так и будет". А дальше не мне с той кармой жить".

Комментируя отношения со своей новой девушкой, ресторатором Дарьей Кацуриной, певец признался, что пока что не готов об этом рассказывать.

"Я так за 10 лет наразговаривался о своих отношениях, что поверил, будто бы они такие, как я рассказываю", – отметил он.

При этом Dantes рассказал, как начался его роман с теперь уже бывшей женой нового бойфренда Дорофеевой – украинского ресторатора Михаила Кацурина Дарьей.

"Мы все были близкими друзьями, мы все дружили. Симпатия была между нами всеми, потому что мы реально все четверо классные. Когда я узнал о ее разрыве и о том, как оно, мне не было так плохо, как ей. Я поддерживал, мы много разговаривали. Это просто дружба, которая переросла [в любовь]. Мы такие: "Так а почему нет? Так а что?" Вот так оно и пошло", – отметил он.