Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2022
 
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"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Dantes о Кацуриных: Мы все были близкими друзьями, мы все дружили
Dantes о Кацуриных: Мы все были близкими друзьями, мы все дружили
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes разъехался со своей женой, украинской певицей Надей Дорофеевой в начале февраля, так как осознал, что они больше не любят друг друга. Об этом он рассказал в интервью, которое 28 ноября вышло на YouTube-канале "Розмова".

"С течением времени ты для себя сформулировал, в чем все-таки причина расставания?" – спросил у певца интервьюер.

"Для себя я ответил, еще когда мы расходились: это еще в начале февраля. Тогда я ответил, что мы реально не любим друг друга. И тогда ты принимаешь решение: "Давай, наверное, жить отдельно". И мы думали месяц, типа дать время, но началась полномасштабная война, потом еще что-то", – ответил артист.

Dantes признался, что в браке с Дорофеевой начал осознавать, что живет не для себя, а для жены.

"В какой-то момент я начал понимать, что мне надо пожить для себя. Мне казалось, что я слишком много живу для своей жены, надо и собой заняться. Ты видишь, что вы все больше и больше становитесь личностями, у которого мало чего общего", – отметил он.

Причиной расставания он также назвал то, что они были слишком разными людьми.

"Мы росли вместе – мне было 23, а ей 21, когда мы познакомились. Сейчас мне 34. Сколько лет мы вместе?! Мы были просто разными. Да, там есть и другие проблемы, о которых я точно не буду рассказывать, – признался  артист. – Но до 1–2 февраля у меня вот такая картинка, дальше у меня картинка совсем другая. И причины другие. Но это на совести уже не моей. И не мне это рассказывать. У меня есть свои обиды, я пережил и злость, и ненависть. А сейчас такой: "Вот это я решил, пусть так и будет". А дальше не мне с той кармой жить". 

Комментируя отношения со своей новой девушкой, ресторатором Дарьей Кацуриной, певец признался, что пока что не готов об этом рассказывать.

"Я так за 10 лет наразговаривался о своих отношениях, что поверил, будто бы они такие, как я рассказываю", – отметил он.

При этом Dantes рассказал, как начался его роман с теперь уже бывшей женой нового бойфренда Дорофеевой  украинского ресторатора Михаила Кацурина Дарьей. 

"Мы все были близкими друзьями, мы все дружили. Симпатия была между нами всеми, потому что мы реально все четверо классные. Когда я узнал о ее разрыве и о том, как оно, мне не было так плохо, как ей. Я поддерживал, мы много разговаривали. Это просто дружба, которая переросла [в любовь]. Мы такие: "Так а почему нет? Так а что?" Вот так оно и пошло", – отметил он.

Контекст:

Dantes объявил о расставании с Дорофеевой в марте 2022 года. 

В конце марте 2022 года стало известно, что Дорофеева состоит в отношениях с Кацуриным.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было. Дорофеева и Dantes намерены оформить развод в конце ноября, Кацурины уже официально оформили развод.

Теги: Надя Дорофеева, развод, Dantes, Даша Кацурина, Михаил Кацурин
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