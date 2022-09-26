Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем

Об этом она рассказала в интервью, которое 26 сентября опубликовано на YouTube-канале украинской ведущей Василисы Фроловой.
"Когда произошел мой развод, он [Dantes] меня очень поддерживал. Очень. Это первый человек, которому я рассказала. Я ему позвонила и сказала: "Если ты знал, то я тебя убью!" И он такой:" Что? Нет!" – рассказала Кацурина.
"То есть он не знал? Об этом сказала ему ты?" – уточнила Фролова.
"Да-да. Но до этого они [с Дорофеевой] жили не вместе", – добавила Кацурина.
По ее словам, Dantes первое время ее поддерживал по-дружески.
"Когда мы встретились в Киеве с ним – ты понимаешь, как это происходит: мы дружим, дружим, а потом уже и не только просто дружим, – призналась Кацурина. – Сейчас он приезжает к нам в Варшаву".
Кацурина отметила, что Dantes нашел общий язык с ее дочерью и сыном.
Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с Дорофеевой. Официально развод артисты пока не оформляли.
Новым избранником Дорофеевой является Михаил Кацурин, а его жена Дарья состоит в отношениях с Dantes.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). Весной 2022 года они сообщили, что расстались.