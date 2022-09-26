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26 сентября, 2022
 
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Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем

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Дорофеева после расставания с Dantes состоит в отношениях с Кацуриным, а его жена Дарья встречается с мужем Дорофеевой
Дорофеева после расставания с Dantes состоит в отношениях с Кацуриным, а его жена Дарья встречается с мужем Дорофеевой
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский дизайнер и ресторатор Дарья Кацурина призналась, что стала первым человеком, который сообщил украинскому певцу Dantes, что его жена, певица Надя Дорофеева состоит в отношениях с ее мужем, ресторатором Михаилом Кацуриным.

Об этом она рассказала в интервью, которое 26 сентября опубликовано на YouTube-канале украинской ведущей Василисы Фроловой.

"Когда произошел мой развод, он [Dantes] меня очень поддерживал. Очень. Это первый человек, которому я рассказала. Я ему позвонила и сказала: "Если ты знал, то я тебя убью!" И он такой:" Что? Нет!"  рассказала Кацурина.

"То есть он не знал? Об этом сказала ему ты?" – уточнила Фролова.

"Да-да. Но до этого они [с Дорофеевой] жили не вместе", – добавила Кацурина.

По ее словам, Dantes первое время ее поддерживал по-дружески.

"Когда мы встретились в Киеве с ним – ты понимаешь, как это происходит: мы дружим, дружим, а потом уже и не только просто дружим– призналась Кацурина. – Сейчас он приезжает к нам в Варшаву". 

Кацурина отметила, что Dantes нашел общий язык с ее дочерью и сыном.

Контекст:

Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с Дорофеевой. Официально развод артисты пока не оформляли.

Новым избранником Дорофеевой является Михаил Кацурин, а его жена Дарья состоит в отношениях с Dantes.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). Весной 2022 года они сообщили, что расстались.

Теги: Надя Дорофеева, Dantes, Даша Кацурина, Михаил Кацурин
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