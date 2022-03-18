"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании

По словам артистов, решение о том, что они больше не вместе, пара приняла еще в начале февраля.

"Никогда не будет правильного времени. Эта история началась 5 августа 2011 года в поезде. Два юных человека, у которых все еще впереди, встретились и полюбили друг друга с первой секунды. До начала февраля 2022 года они очень многого добились. Стали самой красивой парой шоу-бизнеса, их отношения стали примером для многих. Эта пара стала самыми родными людьми друг другу, и это самые близкие друзья. Такими они и остаются. Единственное, они просто теперь не вместе", – сообщили артисты.

Как написали Dantes и Дорофеева, после расставания они не исчезли из жизни друг друга.

"Мы бесконечно сильно любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали тем, кто мы есть, подставляя плечо помощи в самые тяжелые моменты. Мы молодые, талантливые, красивые и свободные. Каждый в своей свободе. Никогда не будет подходящего времени сказать об этом, поэтому мы говорим сейчас. Дантесиков и дорошат не ждите", – подытожили артисты в совместном заявлении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)