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18 марта, 2022
 
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"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании

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Дорофеева и Dantes расстались
Дорофеева и Dantes расстались
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева и ее муж и коллега Dantes (Владимир Гудков) 18 марта в Instagram сообщили о расставании, сделав совместное заявление. Пара отключила возможность комментировать публикацию.

По словам артистов, решение о том, что они больше не вместе, пара приняла еще в начале февраля. 

"Никогда не будет правильного времени. Эта история началась 5 августа 2011 года в поезде. Два юных человека, у которых все еще впереди, встретились и полюбили друг друга с первой секунды. До начала февраля 2022 года они очень многого добились. Стали самой красивой парой шоу-бизнеса, их отношения стали примером для многих. Эта пара стала самыми родными людьми друг другу, и это самые близкие друзья. Такими они и остаются. Единственное, они просто теперь не вместе", – сообщили артисты. 

Как написали Dantes и Дорофеева, после расставания они не исчезли из жизни друг друга. 

"Мы бесконечно сильно любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали тем, кто мы есть, подставляя плечо помощи в самые тяжелые моменты. Мы молодые, талантливые, красивые и свободные. Каждый в своей свободе. Никогда не будет подходящего времени сказать об этом, поэтому мы говорим сейчас. Дантесиков и дорошат не ждите", – подытожили артисты в совместном заявлении.

Контекст:

Дорофеева и Гудков поженились в 2015 году после четырех лет отношений. Детей у пары нет.

Теги: шоу-бизнес, Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Dantes, расставание
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