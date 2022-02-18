"Залетела". Дорофеева снялась в скрывающем фигуру широком свитере

"Я тут залетела на примерку", – написала артистка.

Она также сообщила, что купила себе серьги в виде медведей, пиджак свободного кроя и черные брюки.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Певица замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Детей у супругов нет.