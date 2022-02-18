Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2022
 
Новости

"Залетела". Дорофеева снялась в скрывающем фигуру широком свитере

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева замужем за украинским певцом Dantes
Дорофеева замужем за украинским певцом Dantes
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 17 февраля поделилась в Instagram Stories снимком, на котором запечатлена в примерочной магазина в скрывающем фигуру широком свитере и джинсах свободного кроя с декором.

"Я тут залетела на примерку", – написала артистка.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Она также сообщила, что купила себе серьги в виде медведей, пиджак свободного кроя и черные брюки.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" –  выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Певица замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Детей у супругов нет. 

Теги: фигура, Надя Дорофеева, певица, музыкант, магазин, Dantes, Dorofeeva
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
Дмитрий ГОРДОН
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Общественное уволило главу оргкомитета Лодыгина после скандала с нацотбором на "Евровидиение 2022"
Общественное уволило главу оргкомитета Лодыгина после скандала с нацотбором на "Евровидиение 2022"
"Залетела". Дорофеева снялась в скрывающем фигуру широком свитере
"Залетела". Дорофеева снялась в скрывающем фигуру широком свитере
  В украинский прокат выходит фильм "Наслаждение" о закулисье порноиндустрии с участием настоящих порноактеров. Трейлер
  В украинский прокат выходит фильм "Наслаждение" о закулисье порноиндустрии с участием настоящих порноактеров. Трейлер
  "Когда уходит старое, появляется что-то помоложе, поинтереснее". Каминская заявила, что рассталась со своим бойфрендом
  "Когда уходит старое, появляется что-то помоложе, поинтереснее". Каминская заявила, что рассталась со своим бойфрендом
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды и белья
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды и белья
  "Много кто говорит, что я в положении". 40-летняя Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о своей новой беременности
  "Много кто говорит, что я в положении". 40-летняя Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о своей новой беременности
"Он был очень агрессивен, начал наезжать". Ведущую "Орла и решки" Michelle Andrade в трущобах Буэнос-Айреса неизвестный забросал камнями
"Он был очень агрессивен, начал наезжать". Ведущую "Орла и решки" Michelle Andrade в трущобах Буэнос-Айреса неизвестный забросал камнями
Питт подал в суд на экс-жену Джоли из-за продажи акций российскому миллиардеру Шефлеру
Питт подал в суд на экс-жену Джоли из-за продажи акций российскому миллиардеру Шефлеру
"Ужас! Грудь из чашечки вываливается", "Безвкусно и вульгарно. Для борделя". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом
"Ужас! Грудь из чашечки вываливается", "Безвкусно и вульгарно. Для борделя". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом
  Российская актриса Старынкевич о Путине: Я не принимаю политику своего государства и не голосую за президента, который управляет страной
  Российская актриса Старынкевич о Путине: Я не принимаю политику своего государства и не голосую за президента, который управляет страной
48-летняя Клум перед камерой поцеловала в губы небритого мужа. Опубликовано "честное" фото
48-летняя Клум перед камерой поцеловала в губы небритого мужа. Опубликовано "честное" фото
"Почему она одета как школьница?", "Я в шоке, что она согласилась на это". 54-летняя Кидман возмутила сеть образом с голым пупком
"Почему она одета как школьница?", "Я в шоке, что она согласилась на это". 54-летняя Кидман возмутила сеть образом с голым пупком
  Мозговая о скандале с нацотбром на "Евровидение 2022": Оргкомитет должен подать в отставку. Общественное должно извиниться
  Мозговая о скандале с нацотбром на "Евровидение 2022": Оргкомитет должен подать в отставку. Общественное должно извиниться
  Каминская назвала единственную украинскую певицу, которая поет "чисто и качественно"
  Каминская назвала единственную украинскую певицу, которая поет "чисто и качественно"
"Нужно раздеться полностью", "Леся Кардашян". Никитюк снялась в ультрамини
"Нужно раздеться полностью", "Леся Кардашян". Никитюк снялась в ультрамини
  Группа Kalush Orchestra отреагировала на предложение Общественного представлять Украину на "Евровидении 2022"
  Группа Kalush Orchestra отреагировала на предложение Общественного представлять Украину на "Евровидении 2022"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS