"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой

По словам собеседника издания, пара познакомилась в 2017 году, но до лета 2021 года между ними были дружеские отношения.

"Они знакомы давно. Когда Юлия была пресс-секретарем президента в 2019 году, Павел стал первым заместителем министра экономики. Из-за этого они много общались по работе, но так как Павел был женат, а Юлия – в отношениях, общение было скорее дружеским", – рассказал источник.

Издание, ссылаясь на его слова, пишет, что романтические отношения между Мендель и Кухтой начали зарождаться летом 2021 года, а "в конце прошлого лета стало понятно окончательно, что между Мендель и Кухтой не просто дружба".

"Тогда Павел прилетел к Юле на день рождения (3 сентября Мендель исполнилось 35 лет. – "ГОРДОН"), она была за границей. Тогда же стало известно, что он разводится со своей супругой. Там все уже было понятно", – рассказал собеседник издания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)