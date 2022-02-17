"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой

По словам собеседника издания, пара познакомилась в 2017 году, но до лета 2021 года между ними были дружеские отношения.
"Они знакомы давно. Когда Юлия была пресс-секретарем президента в 2019 году, Павел стал первым заместителем министра экономики. Из-за этого они много общались по работе, но так как Павел был женат, а Юлия – в отношениях, общение было скорее дружеским", – рассказал источник.
Издание, ссылаясь на его слова, пишет, что романтические отношения между Мендель и Кухтой начали зарождаться летом 2021 года, а "в конце прошлого лета стало понятно окончательно, что между Мендель и Кухтой не просто дружба".
"Тогда Павел прилетел к Юле на день рождения (3 сентября Мендель исполнилось 35 лет. – "ГОРДОН"), она была за границей. Тогда же стало известно, что он разводится со своей супругой. Там все уже было понятно", – рассказал собеседник издания.
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Впервые о том, что состоит в отношениях, Мендель сообщила в декабре 2021 года, но не стала называть имя возлюбленного и показывать его лицо. В феврале 2022 года СМИ сообщили, что ее избранником является Кухта. 13 февраля Мендель подтвердила эту информацию, разместив видеоколлаж из совместных снимков.
В декларации за 2019 год Кухта указывал в графе о членах семьи жену Катерину и дочь Ярославу.
Кухта с 2015 года в течение четырех лет был советником министра финансов, а с 2016 года совмещал эту должность с должностью советника премьер-министра.
В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос", но затем по собственному желанию отменил регистрацию как кандидата.
С 9 сентября 2019 года был первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, а с 10 марта по 14 апреля 2020 года – исполняющим обязанности.
В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.