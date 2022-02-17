Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2022
 
Новости

"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
13 февраля Мендель подтвердила роман с Кухтой
13 февраля Мендель подтвердила роман с Кухтой
Фото: Pavlo Kukhta / Facebook

Роман бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель c украинским экономистом и политиком, бывшим исполняющим обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павлом Кухтой начался в 2021 году. Об этом 17 февраля написало украинское издание "Сегодня" со ссылкой на информацию, полученную из неназванных источников в окружении пары.

По словам собеседника издания, пара познакомилась в 2017 году, но до лета 2021 года между ними были дружеские отношения.

"Они знакомы давно. Когда Юлия была пресс-секретарем президента в 2019 году, Павел стал первым заместителем министра экономики. Из-за этого они много общались по работе, но так как Павел был женат, а Юлия – в отношениях, общение было скорее дружеским", – рассказал источник. 

Издание, ссылаясь на его слова, пишет, что романтические отношения между Мендель и Кухтой начали зарождаться летом 2021 года, а "в конце прошлого лета стало понятно окончательно, что между Мендель и Кухтой не просто дружба".

"Тогда Павел прилетел к Юле на день рождения (3 сентября Мендель исполнилось 35 лет. – "ГОРДОН"), она была за границей. Тогда же стало известно, что он разводится со своей супругой. Там все уже было понятно", – рассказал собеседник издания.

Контекст:

Впервые о том, что состоит в отношениях, Мендель сообщила в декабре 2021 года, но не стала называть имя возлюбленного и показывать его лицо. В феврале 2022 года СМИ сообщили, что ее избранником является Кухта. 13 февраля Мендель подтвердила эту информацию, разместив видеоколлаж из совместных снимков.

В декларации за 2019 год Кухта указывал в графе о членах семьи жену Катерину и дочь Ярославу. 

Кухта с 2015 года в течение четырех лет был советником министра финансов, а с 2016 года совмещал эту должность с должностью советника премьер-министра.

В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос", но затем по собственному желанию отменил регистрацию как кандидата. 

С 9 сентября 2019 года был первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, а с 10 марта по 14 апреля 2020 года – исполняющим обязанности.

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

Теги: Владимир Зеленский, любовь, Павел Кухта, Юлия Мендель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
Дмитрий ГОРДОН
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Да, я жду малыша. Уже скрывать нет смысла". 35-летняя сестра Жанны Фриске снялась без одежды с округлившимся животом
"Да, я жду малыша. Уже скрывать нет смысла". 35-летняя сестра Жанны Фриске снялась без одежды с округлившимся животом
"Путин выдал армейские говнодавы? Жесть", "Смешно". В сети обсуждают, как Пугачева выглядит дома
"Путин выдал армейские говнодавы? Жесть", "Смешно". В сети обсуждают, как Пугачева выглядит дома
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой
"День мамы и сына был полон радости и веселья". Жена мэра Киева Кличко показала, как развлеклась с младшим сыном
"День мамы и сына был полон радости и веселья". Жена мэра Киева Кличко показала, как развлеклась с младшим сыном
Ющенко, Порошенко, Супрун в толстовке с принтом "ПТН ПНХ", Гончарук, Лерос, Вакарчук и другие. Как прошла премьера фильма Сенцова "Носорог". Фото
Ющенко, Порошенко, Супрун в толстовке с принтом "ПТН ПНХ", Гончарук, Лерос, Вакарчук и другие. Как прошла премьера фильма Сенцова "Носорог". Фото
"Адская боль. Жжет так, что можно сойти с ума, руки трясутся". Асмус получила ожоги на съемках и показала их фото крупным планом
"Адская боль. Жжет так, что можно сойти с ума, руки трясутся". Асмус получила ожоги на съемках и показала их фото крупным планом
"Я не слежу за развитием событий". Участник нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy прокомментировал скандал с победительницей конкурса Паш
"Я не слежу за развитием событий". Участник нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy прокомментировал скандал с победительницей конкурса Паш
39-летняя Мейхер засветила нижнее белье и внутреннюю часть бедра
39-летняя Мейхер засветила нижнее белье и внутреннюю часть бедра
  "Твои ножки вау", "Пропаганда ЛГБТ" Дорофеева в новом клипе в образе блондинки показала ягодицы
  "Твои ножки – вау", "Пропаганда ЛГБТ" Дорофеева в новом клипе в образе блондинки показала ягодицы
"Персик", "Эти образы дешевят вас". Лорак позировала в латексном топе и кожаном платье-бюстье
"Персик", "Эти образы дешевят вас". Лорак позировала в латексном топе и кожаном платье-бюстье
"Кто выехал, внес свою лепту в ситуацию. Не хочу быть в их числе". Менеджер Поляковой после призыва Зеленского вернулся домой из-за границы
"Кто выехал, внес свою лепту в ситуацию. Не хочу быть в их числе". Менеджер Поляковой после призыва Зеленского вернулся домой из-за границы
Компания Paramount анонсировала съемки фильма по мотивам Baby Shark – самого популярного ролика в YouTube
Компания Paramount анонсировала съемки фильма по мотивам Baby Shark – самого популярного ролика в YouTube
"Это вина Общественного. Сделали лажу". Кондратюк рассказал, кто из финалистов мог бы представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
"Это вина Общественного. Сделали лажу". Кондратюк рассказал, кто из финалистов мог бы представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике
Российская певица Сати Казанова заявила об эмиграции, чтобы стать "независимой территориально от России"
Российская певица Сати Казанова заявила об эмиграции, чтобы стать "независимой территориально от России"
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS