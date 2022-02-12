Мендель рассказала о предложении сняться для Playboy и о желании президента попасть на обложку Men's Health

"В прошлом году, к моему удивлению, мне предложили место на одной из 12 обложек Playboy. В поддержку этого решения сыграла моя беседа с моим бывшим начальником, президентом Украины летом 2021 года – довольно непринужденный обед, на котором мы обсуждали возможности работы с международными СМИ. Затем Владимир Зеленский попросил меня поговорить с журналом Men’s Health о том, чтобы он попал на обложку", – написала она в публикации.

Мендель подчеркнула, что представители Playboy пообещали, что для съемки обнажать тело ей не придется.

"Я подумала: если президент страны хочет осуществить свою мечту обычного человека, попав на обложку одного из крупных мужских журналов, то почему его бывший пресс-секретарь не может появиться на обложке другого? Но, видимо, карты легли не так: этим желанием Зеленского мы больше не занимались, а мне так и не хватило смелости сделать обложку Playboy", – добавила Мендель в статье.