"Благодарю, что ты так любишь именно меня". Мендель снялась в объятиях возлюбленного

В декабре Мендель обнародовала похожий снимок, на котором была запечатлена с мужской рукой на своей груди. Позже она объяснила, что рука принадлежит ее возлюбленному, которого она скрывает. "У меня есть личная жизнь. Это в определенной мере публичная личность. Любимый!" – отметила тогда Мендель, заявив, что будет готова показать его лицо в течение нескольких месяцев.
Комментируя новое фото, Мендель поблагодарила любимого человека за то, что он любит именно ее.
"Многие пытаются любить, но не умеют. Другие умеют любить, но боятся. Благодарю за то, что ты так умеешь любить и что любишь именно меня", – написала она.
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В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.