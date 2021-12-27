"Благодарю, что ты так любишь именно меня". Мендель снялась в объятиях возлюбленного

В декабре Мендель обнародовала похожий снимок, на котором была запечатлена с мужской рукой на своей груди. Позже она объяснила, что рука принадлежит ее возлюбленному, которого она скрывает. "У меня есть личная жизнь. Это в определенной мере публичная личность. Любимый!" – отметила тогда Мендель, заявив, что будет готова показать его лицо в течение нескольких месяцев.

Комментируя новое фото, Мендель поблагодарила любимого человека за то, что он любит именно ее.

"Многие пытаются любить, но не умеют. Другие умеют любить, но боятся. Благодарю за то, что ты так умеешь любить и что любишь именно меня", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)