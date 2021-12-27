Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2021
 
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"Благодарю, что ты так любишь именно меня". Мендель снялась в объятиях возлюбленного

Мендель пока скрывает имя своего возлюбленного
Мендель пока скрывает имя своего возлюбленного
Фото: iuliia_mendel / Instagram

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, а сейчас телеведущая и писательница Юлия Мендель 27 декабря разместила в Instagram фото, где она запечатлена в объятиях мужчины, лицо которого не попало в кадр.

В декабре Мендель обнародовала похожий снимок, на котором была запечатлена с мужской рукой на своей груди. Позже она объяснила, что рука принадлежит ее возлюбленному, которого она скрывает. "У меня есть личная жизнь. Это в определенной мере публичная личность. Любимый!" – отметила тогда Мендель, заявив, что будет готова показать его лицо в течение нескольких месяцев.

Комментируя новое фото, Мендель поблагодарила любимого человека за то, что он любит именно ее. 

"Многие пытаются любить, но не умеют. Другие умеют любить, но боятся. Благодарю за то, что ты так умеешь любить и что любишь именно меня", – написала она.

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). 9 июля 2021 года президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

Теги: Юлия Мендель
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