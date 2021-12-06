"Знакомая рука", "А когда свадьба?" Мендель снялась в объятиях мужчины

Контекст:

Мендель родилась 3 сентября 1986 года в Геническе (Херсонская область).

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

В июле 2020 года Мендель выступила с видеообращением в Instagram и прокомментировала материал о фейках, в которых говорили, что она якобы беременна от президента Украины Владимира Зеленского.



Мендель в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман в начале марта 2021 года прокомментировала эти слухи. По словам бывшего пресс-секретаря, Зеленский перевел эту тему в шутку.

В сентябре 2019 года в интервью изданию "Йод.media" Мендель призналась, что рассталась с бойфрендом из-за напряженного графика.

Осенью 2021 года стало известно, что Мендель станет колумнистом программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".