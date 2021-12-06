Бульвар Шоубиз
 
06 декабря, 2021
 
Новости

"Знакомая рука", "А когда свадьба?" Мендель снялась в объятиях мужчины

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Мендель: Мы тут фотосессию устроили
Мендель: Мы тут фотосессию устроили
Фото: iuliia_mendel / Instagram

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 5 декабря разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в белом топе на тонких бретелях, с наброшенным на одно плечо пиджаком, в объятиях мужчины.

"Мы тут фотосессию устроили", – написала она.

Лицо спутника Мендель не показала.

"Какой смысл прятать лицо владельца руки?" – спросил city_raguli.

"А когда свадьба?" – поинтересовался wolodya1994.

"Знакомая рука", – написал budnik0210.

Контекст:

Мендель родилась 3 сентября 1986 года в Геническе (Херсонская область).

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

В июле 2020 года Мендель выступила с видеообращением в Instagram и прокомментировала материал о фейках, в которых говорили, что она якобы беременна от президента Украины Владимира Зеленского.

Мендель в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман в начале марта 2021 года прокомментировала эти слухи. По словам бывшего пресс-секретаря, Зеленский перевел эту тему в шутку.

В сентябре 2019 года в интервью изданию "Йод.media" Мендель призналась, что рассталась с бойфрендом из-за напряженного графика.

Осенью 2021 года стало известно, что Мендель станет колумнистом программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".

Теги: свадьба, Владимир Зеленский, президент, фотосессия, интервью, Юлия Мендель, мужчины
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