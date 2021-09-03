Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото

По словам Мендель, украинский президент поздравил ее лишь однажды – когда ее день рождения совпал с рабочим днем.
"У нас было обычное совещание, я пришла. После окончания он поздравил меня большим букетом цветов и подарил небольшое украшение", – призналась Мендель.
Она также показала на камеру, как выглядит подарок Зеленского. На снимках в своем Instgram Мендель часто запечатлена с этим кулоном.
Мендель родилась 3 сентября 1986 года в Геническе (Херсонская область).
В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).
30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.
9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.
1 июля Мендель сообщила, что написала книгу об украинской политике. Она рассказывала, что героиня книги – украинка, которая родилась перед развалом СССР в русскоговорящем городе, которая "хорошо прочувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но училась у западного мира". Книга вышла в печать 11 июля.