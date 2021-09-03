Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото

По словам Мендель, украинский президент поздравил ее лишь однажды – когда ее день рождения совпал с рабочим днем.

"У нас было обычное совещание, я пришла. После окончания он поздравил меня большим букетом цветов и подарил небольшое украшение", – призналась Мендель.

Она также показала на камеру, как выглядит подарок Зеленского. На снимках в своем Instgram Мендель часто запечатлена с этим кулоном.