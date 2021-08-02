"Мочилово, обсасывание, сексуальная объективация". Мендель показала новые фото, в которых "родилась заново"

Мендель заявила, что два года "политической травли и мочилова" сделали ее сильнее Фото: iuliia_mendel / Instagram

По словам 34-летней экс-чиновницы, в этих шести снимках она "открылась и родилась заново".

"Два года политической травли. Расскажите мне, что у нас в обществе все хорошо с гендерным вопросом. Два года "обсасывания" каждой фотографии, нездоровое внимание к одежде, аксессуарам, моему весу и частям тела. Два года, когда все не так в моей фигуре, стиле, прическе, бровях, выражении лица, мейке, обуви... Два года дискредитации и ненависти в соцсетях. Дикого невежества, пренебрежения через неверие, что "такая, как я" работает так же много и так же тяжело, как и "взрослые дяди". Два года, когда кто-то знает лучше, а я – максимум – гожусь на сексуальную объективацию", – написала Мендель.

Она добавила, что за два года "политического мочилова" она стала сильнее и оценить это "по-настоящему можно только теперь".

"Я могу выложить фотографии и уверенно сказать: на них все не просто "как надо", на них все значительно лучше, чем у высокомерных снобов, шипящих крюковых, ЕСовцев, которые не видят себя со стороны, безликих ботов Раис Раис, патриотических псевдопатриотов и множества других несчастных, не способных мыслить и жить на полную", – написала бывшая пресс-секретарь.

Мендель сообщила, что через месяц ей исполнится 35 лет и она рада всему, что успела.

"И рада каждой морщине и складке на своем теле. И каждой шпильке, сказанной вслед", – подчеркнула она.