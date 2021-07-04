"Правда многолика и отрезвляет". Мендель прочитала отрывок из своей книги

Мендель рассказала, что несколько раз бралась за работу и писать книгу было "крайне сложно".

"Ключевым вопросом, который встал передо мной, было то, что правда очень многолика и часто отрезвляет. Тогда как большинство документальных материалов пишут на основании этических норм, дипломатии и, будем откровенны, желания автора показать себя в позитивном ключе. Но нельзя подавать правду, которая отрезвляет, оставаясь в то же время положительным героем", – отметила она в описании к ролику.

Мендель рассказала, что герой ее книги – украинка, которая родилась перед развалом СССР в русскоговорящем городе, которая "хорошо прочувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но училась у западного мира".

Она заявила, что сегодня "как никогда время создавать нашу мечту – мечту каждого украинца".

"Но для этого нужно учиться вместе жить, принимать, осознавать себя и свою роль в обществе. [...] Я предлагаю начать с искренних попыток посмотреть на нас с точки зрения опыта украинки, которая любит Украину, и предложения принять одну из миллионов правд, которые создают Украину", – добавила она.