ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Правда многолика и отрезвляет". Мендель прочитала отрывок из своей книги

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Книга Мендель выходит в печать в этом месяце
Книга Мендель выходит в печать в этом месяце
Фото: Iuliia Mendel / Facebook

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель 3 июля в Facebook опубликовала видео, на котором читает отрывок из своей книги.

Мендель рассказала, что несколько раз бралась за работу и писать книгу было "крайне сложно". 

"Ключевым вопросом, который встал передо мной, было то, что правда очень многолика и часто отрезвляет. Тогда как большинство документальных материалов пишут на основании этических норм, дипломатии и, будем откровенны, желания автора показать себя в позитивном ключе. Но нельзя подавать правду, которая отрезвляет, оставаясь в то же время положительным героем", – отметила она в описании к ролику. 

Мендель рассказала, что герой ее книги – украинка, которая родилась перед развалом СССР в русскоговорящем городе, которая "хорошо прочувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но училась у западного мира". 

Она заявила, что сегодня "как никогда время создавать нашу мечту – мечту каждого украинца". 

"Но для этого нужно учиться вместе жить, принимать, осознавать себя и свою роль в обществе. [...] Я предлагаю начать с искренних попыток посмотреть на нас с точки зрения опыта украинки, которая любит Украину, и предложения принять одну из миллионов правд, которые создают Украину", – добавила она. 

https://www.facebook.com/1781187626/videos/1210751529387430/

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

В 2021 году вошла в рейтинг 100 самых успешных женщин Украины, который был составлен журналом НВ.

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу об украинской политике. Каким будет тираж, издательство и название книги, экс-спикер не сказала, но сообщила, что она выйдет в печать в июле. 

Позже она добавила, что книга будет названа известным афоризмом в политике.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, книги, политика, Юлия Мендель, украинки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как вобла стала. Настя, верни прежние формы". Каменских взволновала подписчиков своим внешним видом
"Как вобла стала. Настя, верни прежние формы". Каменских взволновала подписчиков своим внешним видом
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
Беременная MamaRika назвала пол будущего ребенка
Беременная MamaRika назвала пол будущего ребенка
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Всегда на твоей стороне". Анатолий Анатолич трогательно поздравил беременную жену с днем рождения
"Всегда на твоей стороне". Анатолий Анатолич трогательно поздравил беременную жену с днем рождения
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
Morgenshtern получил солнечный удар в Турции
Morgenshtern получил солнечный удар в Турции
Ефросинина показала, как отдыхает с подругами и сыном в Турции
Ефросинина показала, как отдыхает с подругами и сыном в Турции
"Буду поддерживать". Российский бизнесмен Чичваркин в форме украинской сборной поддержал Украину на Евро 2020
"Буду поддерживать". Российский бизнесмен Чичваркин в форме украинской сборной поддержал Украину на Евро 2020
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
СМИ узнали, почему Кейт Миддлтон не пришла на открытие памятника принцессе Диане
СМИ узнали, почему Кейт Миддлтон не пришла на открытие памятника принцессе Диане
"Они едят не мало". Судья "МастерШеф" раскрыла секрет стройности француженок
"Они едят не мало". Судья "МастерШеф" раскрыла секрет стройности француженок
В TikTok нашли блогера – "близняшку" актрисы Дженнифер Энистон. Видео
В TikTok нашли блогера – "близняшку" актрисы Дженнифер Энистон. Видео
"Накололи задницу кетановом". Мозговая сообщила о неожиданной болезни
"Накололи задницу кетановом". Мозговая сообщила о неожиданной болезни
"Когда ты артистка, но дети хотят есть". Приходько в купальнике у плиты показала, как готовит пюре
"Когда ты артистка, но дети хотят есть". Приходько в купальнике у плиты показала, как готовит пюре
3 июля: Всемирный день без полиэтиленовых пакетов, покорение Эвереста ночью, день рождения Тома Круза
3 июля: Всемирный день без полиэтиленовых пакетов, покорение Эвереста ночью, день рождения Тома Круза
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Конечно, тяжело после 45 лет". Джанабаева показала, как они спят с 56-летним Меладзе
"Конечно, тяжело после 45 лет". Джанабаева показала, как они спят с 56-летним Меладзе
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Большие сиськи", "Острый сосок, который может кого-то зарезать". В сети обсуждают грудь Сальмы Хайек
"Большие сиськи", "Острый сосок, который может кого-то зарезать". В сети обсуждают грудь Сальмы Хайек
"Я всегда буду подносить тебе патроны". 38-летняя Седокова засветила ягодицы на руках у своего 29-летнего "супергероя"
"Я всегда буду подносить тебе патроны". 38-летняя Седокова засветила ягодицы на руках у своего 29-летнего "супергероя"
"Потому что у Кати будет девочка". Осадчая рассказала, от чего отказалась из-за беременности
"Потому что у Кати будет девочка". Осадчая рассказала, от чего отказалась из-за беременности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS