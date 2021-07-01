"И как вам не стыдно?" Написавшая книгу об украинской политике Мендель засветила грудь в платье с глубоким декольте

Мендель позирует спиной к объективу, опираясь руками о стол и согнув одну ногу в колене, демонстрируя заднюю часть бедра в разрезе платья.

"Как думаете, как назову книгу? Подсказка: очень известный афоризм в современной политике", – подписала она снимок.

"И как вам не стыдно быть такой красивой?" – отреагировали на фото подписчики.

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

В 2021 году вошла в рейтинг 100 самых успешных женщин Украины, который был составлен журналом НВ.

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу об украинской политике.