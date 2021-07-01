Мендель написала книгу о своей работе и политике, обещает инсайды

Об этом она рассказала в комментарии Общественному.
"Книга об украинской политике, работе пресс-секретаря президента, а главное – о самоидентификации украинцев как нации", – сказала она.
По словам Мендель, в ее книге будут "некоторые инсайды принятых решений".
В печать книга выйдет в июле. Каким будет тираж, издательство и название книги, она не сказала. Мендель отметила, что не платила за издание, но не уточнила, кто финансирует ее проект.
Мендель родилась в 1986 году в Геническе Херсонской области. В 2008 году окончила Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2012 году защитила кандидатскую диссертацию.
Работала журналистом на телеканалах ICTV, "Еспресо", "112 Украина", "Интер", сотрудничала с иностранными СМИ – The New York Times, Politico, Vice News, CNBC. Была консультантом по коммуникациям в офисе Всемирного банка в Украине.
В июне 2019 года стала пресс-секретарем президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).
30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.
В 2021 году в рейтинге 100 самых успешных женщин Украины, составленном журналом НВ, Мендель заняла 13-е место среди госчиновников.