Мендель написала книгу о своей работе и политике, обещает инсайды

Книга Мендель еще не вышла в печать Фото: iuliia_mendel / Instagram

Об этом она рассказала в комментарии Общественному.

"Книга об украинской политике, работе пресс-секретаря президента, а главное – о самоидентификации украинцев как нации", – сказала она.

По словам Мендель, в ее книге будут "некоторые инсайды принятых решений".

В печать книга выйдет в июле. Каким будет тираж, издательство и название книги, она не сказала. Мендель отметила, что не платила за издание, но не уточнила, кто финансирует ее проект.