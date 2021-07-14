"Здоровье очень ухудшилось". Мендель рассказала, на сколько похудела на посту спикера президента Зеленского

Юлия Мендель проработала с президентом чуть больше двух лет Фото: iuliia_mendel / Instagram

По словам 34-летней Мендель, одной из причин ее ухода с должности стало здоровье.

"Оно у меня очень ухудшилось. У меня нагрузка была в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря, и это дало знать. Я уже около трех месяцев лечусь. И думаю, что восстановилась процентов на 80", – рассказала экс-спикер.

Она подчеркнула, что инициатива покинуть Офис президента исходила от нее самой.

"Это произошло по моей просьбе. И я не психанула, не приняла решение об уходе моментально. Мы с [советником руководителя Офиса президента] Михаилом Михайловичем Подоляком обсуждали возможность моего увольнения, я говорила, что у меня есть вопросы, которые я не могу решить в этом графике", – сказала Мендель.

Она добавила, что в конце прошлого года у нее "был довольно стрессовый период", который в итоге обернулся написанием книги "Кожен із нас президент".

"Я впервые серьезно задумалась о своем здоровье и стратегическом направлении. На новогодние праздники я болела COVID, была на полной самоизоляции, и мне ничего не осталось, как просто выплеснуть это из себя… Начала с того, что взяла дневник и фактически за новогодние праздники написала 13 тысяч слов", – объяснила Мендель.