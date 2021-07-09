Новый спикер Зеленского сказал, что не будет читать книгу Мендель

Никифоров о книге Мендель: Я считаю, что нам ничего комментировать не придется Фото: sergii.nykyforov / Instagram

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Как раз сегодня видел интервью Юлии Мендель одному из телеканалов, в котором она призналась, что там [в книге] скандалов ожидать не стоит, потому что она уважает свои определенные обязательства перед людьми, с которыми работала, и там скандалов и серьезных инсайдов не будет. Поэтому я считаю, что нам ничего комментировать не придется. Тем не менее, давайте дождемся, пока книга выйдет. И что там будет написано. Если это будет касаться какого-то фактажа, то тогда уже будем выходить к вам с реакцией", – сказал Никифоров.

Спикера спросили, заказал ли он книгу Мендель и будет ли читать ее.

"Я думаю, что не буду читать эту книгу, у меня сейчас немного мало времени в связи с тем, что нужно постичь огромный объем информации, поэтому на книгу госпожи Мендель точно времени не будет", – ответил он.