Новый спикер Зеленского сказал, что не будет читать книгу Мендель

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Как раз сегодня видел интервью Юлии Мендель одному из телеканалов, в котором она призналась, что там [в книге] скандалов ожидать не стоит, потому что она уважает свои определенные обязательства перед людьми, с которыми работала, и там скандалов и серьезных инсайдов не будет. Поэтому я считаю, что нам ничего комментировать не придется. Тем не менее, давайте дождемся, пока книга выйдет. И что там будет написано. Если это будет касаться какого-то фактажа, то тогда уже будем выходить к вам с реакцией", – сказал Никифоров.
Спикера спросили, заказал ли он книгу Мендель и будет ли читать ее.
"Я думаю, что не буду читать эту книгу, у меня сейчас немного мало времени в связи с тем, что нужно постичь огромный объем информации, поэтому на книгу госпожи Мендель точно времени не будет", – ответил он.
В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).
30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.
Сегодня президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении Никифорова.
1 июля Мендель сообщила, что написала книгу об украинской политике. Она рассказывала, что герой книги – украинка, которая родилась перед развалом СССР в русскоговорящем городе, которая "хорошо прочувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но училась у западного мира".
Книга выйдет в печать 11 июля, ее цена в предзаказе – 190 грн.