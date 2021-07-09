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ПОЛИТИКА

Новый спикер Зеленского сказал, что не будет читать книгу Мендель

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Никифоров о книге Мендель: Я считаю, что нам ничего комментировать не придется
Никифоров о книге Мендель: Я считаю, что нам ничего комментировать не придется
Фото: sergii.nykyforov / Instagram

Новоназначенный спикер президента Украины Сергей Никифоров 9 июля на своем первом в этой должности брифинге высказал мнение, что Офису президента не придется комментировать книгу "Кожен із нас – президент", которую написала экс-спикер президента Юлия Мендель.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Как раз сегодня видел интервью Юлии Мендель одному из телеканалов, в котором она призналась, что там [в книге] скандалов ожидать не стоит, потому что она уважает свои определенные обязательства перед людьми, с которыми работала, и там скандалов и серьезных инсайдов не будет. Поэтому я считаю, что нам ничего комментировать не придется. Тем не менее, давайте дождемся, пока книга выйдет. И что там будет написано. Если это будет касаться какого-то фактажа, то тогда уже будем выходить к вам с реакцией", – сказал Никифоров. 

Спикера спросили, заказал ли он книгу Мендель и будет ли читать ее. 

"Я думаю, что не буду читать эту книгу, у меня сейчас немного мало времени в связи с тем, что нужно постичь огромный объем информации, поэтому на книгу госпожи Мендель точно времени не будет", – ответил он.

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

Сегодня президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении Никифорова

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу об украинской политике. Она рассказывала, что герой книги – украинка, которая родилась перед развалом СССР в русскоговорящем городе, которая "хорошо прочувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но училась у западного мира". 

Книга выйдет в печать 11 июля, ее цена в предзаказе – 190 грн

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Юлия Мендель, спикер, Сергей Никифоров
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