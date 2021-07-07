"Стоит защищать нас от самих себя". Мендель опубликовала отрывок из своей книги

В нем Мендель рассуждает о том, что постсоветские страны пропустили уроки истории. В отличие от немцев, которые их вынесли после Второй мировой войны.

"По окончании Второй мировой мы строили ракеты, все еще готовясь защищаться и нападать, потом оплакивали Сталина, после его смерти с ужасом вглядываясь в ночное небо, уверенные, что вот-вот налетят американские бомбардировщики, которые, как известно, только и ждали кончины великого Иосифа Виссарионовича, чтобы напасть на СССР; потом считали генсеков ЦК КПСС, умирали один за другим, наблюдали, как слабеет хватка КГБ, искали независимости, плакали от распада СССР, радовались этому распаду, ходили на митинги, кочевали от экономического кризиса в политической и обратно, коррумпировались, подвергались пропаганде, дальше страдали и боялись мечтать", – пишет она.

По мнению Мендель, у украинской нации "нет генетического кода счастья. Мы ходили не в ту школу и выполняли не то домашнее задание".

"Шел 21-й год ХХІ века. А мы до сих пор выясняли, какой язык в нашей многоязычной стране был "правильным". Все знали и никто не возражал против государственности одного языка – украинского. Все знали, на каких языках общаются в том или ином регионе. Все знали, что есть села, где люди говорят только на венгерском или румынском. Но при этом упорно продолжали вести борьбу", – сказано в отрывке.

Мендель пишет в своей книге, что нужно защищать не русскоязычных и не украиноязычных граждан страны.

"Стоит защищать нас от самих себя, от той ненависти, которую мы можем носить в себе и проявлять к другим. Украинцы не понимают друг друга не из-за языка, а из-за нежелания слушать, слышать и воспринимать", – считает она.

Экс-пресс-секретарь президента подчеркнула, что в противостоянии радикальных патриотов и сторонников идей СССР "правда и сила будут на стороне того, кто сможет решиться на искренность Германии – вынести прошлое на поверхность и освободить пациента, чтобы он мог жить новой, успешной жизнью".