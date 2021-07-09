Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова на должность своего пресс-секретаря

Соответствующий указ №283/2021 глава государства подписал 9 июля.

Предыдущим указом №282/2021 Зеленский уволил Юлию Мендель, которая раньше была его спикером. Мендель уволили сегодня. По информации "Бабеля", она будет внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака по связям с иностранными СМИ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил вчера, что Никифоров уже выполняет обязанности спикера главы государства и сопровождал Зеленского во время визита в Литву 6–7 июля.

Никифоров был корреспондентом "UA:Перший" в 2007–2011 годах, потом семь лет работал в украинской службе международного канала Euronews и жил во Франции, сообщает "Детектор медиа". С 2018 года он работал ведущим на канале "Украина 24".

Никифоров имеет диплом Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ему 34 года.