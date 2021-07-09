Зеленский уволил Мендель и назначил Никифорова на должность своего пресс-секретаря

Соответствующий указ №283/2021 глава государства подписал 9 июля.
Предыдущим указом №282/2021 Зеленский уволил Юлию Мендель, которая раньше была его спикером. Мендель уволили сегодня. По информации "Бабеля", она будет внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака по связям с иностранными СМИ.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил вчера, что Никифоров уже выполняет обязанности спикера главы государства и сопровождал Зеленского во время визита в Литву 6–7 июля.
Никифоров был корреспондентом "UA:Перший" в 2007–2011 годах, потом семь лет работал в украинской службе международного канала Euronews и жил во Франции, сообщает "Детектор медиа". С 2018 года он работал ведущим на канале "Украина 24".
Никифоров имеет диплом Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ему 34 года.
Должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года занимала Юлия Мендель. До этого она работала журналистом на телеканалах ICTV, "Еспресо", "112 Украина", "Интер", сотрудничала с иностранными СМИ – The New York Times, Politico, Vice News, CNBC, была консультантом по коммуникациям в офисе Всемирного банка в Украине.
В Офисе президента сообщали, что Мендель выиграла конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).
В 2019 году Зеленский предлагал должность пресс-секретаря главному редактору интернет-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой.
В апреле 2021 года стало известно, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента. Она до сих пор не прокомментировала свое решение. Подоляк назвал несколько причин, почему Мендель решила покинуть должность. Первая, по его словам, связана с "крайне жестким ритмом работы" с Зеленским, вторая – "безумнейший хейт, в который попадала Юля, ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило". По словам Подоляка, Мендель в Офисе президента сосредоточится на взаимодействии с иностранными СМИ.
К 14 июня в ОП сформировали шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского. В нем было четыре человека, среди которых Никифоров и спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. В конце июня Подоляк сообщил, что должность займет Никифоров.