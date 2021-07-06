У Украины и Литвы нет общей границы, но есть общие ценности – Зеленский в Вильнюсе

В Литве президент Украины находится по случаю Дня государственности этой страны.

"У Украины и Литвы нет общей границы, но у нас есть самое главное – общие ценности, общие интересы и общие стремления, а следовательно – совместный путь к успешному общему завтра", – сказал Зеленский.

В ходе выступления он вспомнил об общих моментах в истории двух стран, в частности, что в Великом княжестве Литовском "свободно сосуществовали литовцы и украинцы".

"Сегодня Украина защищает свою государственность, суверенитет и территориальную целостность. И все это время на этом пути Литва является нашим надежным и постоянным партнером. Очевидно, что только государство, которое имеет большую историю собственной государственности, которое высоко ее ценит и знает, что такое бороться за свою независимость, – только оно может так искренне поддерживать государственность другой страны, уважать ее борьбу и защиту своей независимости. Литва одной из первых осудила аннексию Крыма Российской Федерацией. Литва первой официально заявила о готовности поддержать вступление Украины в Европейский союз", – объяснил Зеленский.

По его словам, Украина всегда готова первой прийти на помощь Литве, также президент пожелал, чтобы между народами двух стран "всегда светило солнце".