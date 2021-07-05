Зеленский: Украина сделала достаточно, чтобы получить подтвержденные сроки по членству в ЕС и НАТО

Он напомнил о результатах социологического исследования, согласно которому большая часть украинцев хотят членства страны в НАТО, а вступление Украины в ЕС поддерживают более 60% граждан Украины.

"Для нас это гарантия безопасности прежде всего, гарантия благосостояния. Украина и украинский народ уже, я считаю, достаточно сделали, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина будет членом ЕС и НАТО", – сказал Зеленский.

Контекст:

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.